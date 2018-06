Evra: Když vás Ronaldo pozve domů na večeři, odmítněte!

Francouzský obránce Patrice Evra, vicemistr světa 2006, poznal Cristiana Ronalda při angažmá v Manchesteru United, společně vyhráli Ligu mistrů 2007/2008. Má na něj krásné vzpomínky, někdy i hodně zajímavé. Některé postřehy prozradil v rozhovoru pro španělskou televizi ITV Sport.



Všechny labužníky či pouze sytiče sportem zatěžovaného organismu varuje, aby se nenechali od Ronalda pozvat k němu domů na večeři. "Odmítněte!" dává upřímnou radu. Nejde o to, že by portugalský fenomén byl skrblík, ale má o kulinářském požitku a hlavně o počtu vyžadovaných kalorií své představy.



"Na stole byla jen voda, salát a kousek kuřete. Nic jiného," popisuje Evra, jenžto jako správný Francouz je milovníkem dobrého a především pestrého papání. A nikdy si neodpustí víno. "Doufal jsem, že přijde maso, ale ono nic," neskrýval zklamání.



Mukám ještě nebyl konec. "Říkám mu, že mám hlad, ale Ronaldo ukončil večeři a začal si kopat s míčem. Nutil mě, abych si kopal s ním, že je to dobrý trénink," vypráví Evra, jak místo zažití chudičké večeře hned přešli do sportovního procesu. "Pak šel do bazénu a plaval. Znovu mě vybízel, abych se přidal. Ale já šel pryč. Někam se najíst," přiznává Evra.



Přidal i další historku. "Spoluhráči pozvali Ronalda na pingpongový turnaj, kde ho Rio Ferdinand (anglický obránce) porazil. Ronaldo křičel, vztekal se, vyváděl jako zběsilý," líčí Evra. "Poslal svého bratrance, aby mu okamžitě koupil pingpongový stůl. Dva týdny trénoval a pak Riovi porážku vrátil," prozrazuje.



"To je celý Ronaldo," charakterizuje bývalého spoluhráče nynější obránce londýnského West Hamu United. "Chce pořád vyhrávat. Získávat další Zlaté míče a nyní zvítězit na mistrovství světa v Rusku!" ví přesně, co se teď Ronaldovi honí hlavou.