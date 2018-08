Almaty - Olomouc 1:2. Hanáci postupují, čeká je slavná Sevilla

Fotbalisté Olomouce zvítězili v odvetném utkání 3. předkola Evropské ligy na půdě Kajratu Almaty 2:1 a stvrdili postup do závěrečného 4. předkola, kde je čeká španělská Sevilla. Před týdnem v úvodním vzájemném souboji vyhrála Sigma doma 2:0. Hanáky dnes na hřišti kazašského vicemistra poslal v 19. minutě do vedení Martin Nešpor a šest minut po pauze přidal pojistku David Houska. Poté už jen snížil střídající Márton Eppel. Hosté dohrávali zápas v devíti bez vyloučených Brazilců Juana Felipeho a Isaela.

Olomouc si o premiérový postup do základní skupiny zahraje se Sevillou, jejíž branku hájí český gólman Tomáš Vaclík. Pětinásobní šampioni soutěže vyřadili po výhrách 1:0 a 5:0 Žalgiris Vilnius. Sigma začne 4. předkolo příští čtvrtek doma. Hanáci se letos vrátili do pohárů po devíti letech a jejich maximem je čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1991/92; tehdy se však nehrály skupiny.

"Hodně si postupu vážíme, protože Kajrat beru za kvalitní mužstvo. Nebylo to jednoduché. Děkuju hráčům, mají můj respekt," citoval iSport.cz olomouckého trenéra Václava Jílka.

Kouč Hanáků udělal oproti úvodnímu utkání dvě změny v sestavě. Kapitána Vepřeka, který pykal za vyloučení, nahradil Hála a místo zraněného Pilaře začal Zahradníček.

Sigma navzdory náskoku 2:0 nepřijela do Kazachstánu bránit a od úvodu byla aktivní. Nešpor nejprve v desáté minutě ve velké šanci vypálil nad, o devět minut později však už slavil. Po Hálově dlouhém autu a Plškově hlavičce pohotově usměrnil balon k zadní tyči.

"Škrtl jsem to špičkou. Plša míč prodloužil, já jsem natáhl nohu, naštěstí jsem byl pohotový a zapadlo to tam," citoval Olomoucký deník Nešpora.

"Už předtím jsem měl šanci, kdy mi to dával Faltič pod sebe a já jsem přestřelil bránu. To se taky musí proměňovat, proto jsem rád za to, že jsem svoji druhou šanci už proměnil," dodal.

Hanákům se velmi přiblížil postup, naopak kazašský vicemistr v tu chvíli potřeboval dát čtyři góly a žádný další neinkasovat. Ve 27. minutě se probil do zakončení bývalý hráč Arsenalu Aršavin a jen těsně minul.

Španělský kouč Kajratu Ferrer poslal ve 34. minutě do hry třetího útočníka Eppela, ale na "hybridním" trávníku, který je z části umělý i přírodní, dominovala Olomouc. Kalvachovu ránu v 37. minutě vytáhl brankář a vzápětí se při brejku neprosadil Plšek ani další dva spoluhráči.

Pojistku tak aktivně hrající hosté přidali až v 51. minutě. Kapitán Houska napřáhl z přímého kopu z více než 25 metrů a ukázkovou ranou do šibenice zvýšil.

Po hodině hry Kajrat, který v 2. předkole vyřadil favorizovaný Alkmaar, snížil. Po centru ze strany se nejlépe ve vápně zorientoval střídající Eppel. Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale v 75. minutě je oslabil Juan Felipe, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Housku vzápětí vychytal Pokatilov a střídající Manzia pak trefil tyč. Sigma už výhru uhájila a připravila Kajratu teprve druhou domácí porážku v pohárech a první po 14 utkáních. V závěru nastavení byl ještě po nesportovním zákroku na Sladkého vyloučen Isael. Byla to už čtvrtá červená karta v dvojzápase.

"Jediné, čeho jsem se obával, byl první inkasovaný gól. K tomu naštěstí nedošlo, pak už výrazná obava nebyla, o postupu jsem byl přesvědčen. Ta první branka byla zásadní, protože Kajrat už to pak měl hodně těžké," konstatoval Jílek.