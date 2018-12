Angličtí giganti i hratelní soupeři. Kdo půjde na Slavii či Plzeň?

Postup do jarní fáze evropských pohárech je pro české kluby každoroční výzvou a trochu i splněným snem. Ve vyřazovacích bojích je totiž s velkou pravděpodobností čeká atraktivní soupeř. Dárek za vydařený podzim. Fotbalisté Plzně a Slavie už přemýšlí nad pondělním kolem prvního kola Evropské ligy. Lákadlo v podobě anglických, italských či španělských celků - anebo postup dál přes někoho schůdnějšího?

Nejvíce atraktivní je pro české kluby londýnské duo Chelsea a Arsenal, za který chytá i bývalý reprezentační brankář Petr Čech. Šance na postup sice mizivá, ale zase zaručí zaplněný stadion i v promrzlém únorovém termínu a třeba Sparta před pěti lety ukázala, že i s takovými giganty se dá uhrát vyrovnaná partie minimálně v jednom utkání. Přitom jediná remíza ze čtyř duelů by český fotbal posunula s velkou pravděpodobností do elitní patnáctky zemí pro sezonu 2020/2021, které budou moci vyslat pět účastníků evropských pohárů na začátku sezony.

Plzeňští fotbalisté mají rovněž v živé paměti senzační postup přes Neapol, kterou v roce 2013 vyprovodily v součtu obou utkání 5:0. Italský tým bude v osudí i v pondělním losování prvního kola play-off. Pro českého fanouška rozhodně atraktivní soupeř a reálná šance jít dál, stejně jako například přes německý Frankfurt, portugalskou Benfiku nebo španělskou Valencii.

Nejschůdnějšími soupeři s velkou nadějí na účast osmifinále a razantním vylepšením českého koeficientu se jeví belgický Genk, chorvatské Dinamo Záhřeb, německý Bayer Leverkusen či Salzburg. První dva mají nejnižší koeficient mezi nasazenými kluby. Do Rakouska to mají zase blízko oba české kluby a podpořit by je tam přijely početné zástupy fanoušků jak Plzně, tak Slavie. Šance jít dál by byla obrovská a uhrát nějaké body do národního koeficientu téměř jisté, minimálně v domácích utkáních.

Česko se totiž po parádním týdnu svých zástupců nachází na 16. místě a na elitní patnáctku ztrácí pouze 0,025 bodů. Na rozdíl od nejbližších konkurentů bude mít v jarních bojích dva zástupce, zatímco Švýcarsko a Chorvatsko po jednom a Dánsko dokonce žádného. I proto byl důležitý postup Slavie a vyřazení Kodaně. Pražanům i Plzeňanům stačí v prvním kole jarní fáze Evropské ligy uhrát s jedním ze soupeřů alespoň jednu remízu a dostanou se před severskou zemi v pořadí národů, tudíž by Česko mělo nadále dva zástupce v boji o Ligu mistrů.

Slavia má tu jistotu, že se neutká s Petrohradem, se kterým se utkala v základní skupině Evropské ligy, může však narazit na svého přemožitele z léta - Dynamo Kyjev. Pro Plzeň žádné omezení týkající se pondělního losu neplatí.