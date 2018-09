Atmosféra bude parádní, těší se Plašil. Fanoušků se nebojí

Když s klubovým fotbalem do Česka, tak jedině na Slavii. Jaroslav Plašil se vyjma reprezentace představí opět českým fanouškům a znovu u toho budou příznivci sešívaných. Před třinácti lety se 36letý záložník radoval na Strahově v dresu Monaka, když knížecí klub zvítězil 2:0 v rámci Poháru UEFA, nyní ho za Bordeuax čeká zápas v Edenu. Čeká od něj těžký duel vzhledem k tomu, jak se oběma týmům daří, přesto věří, že si francouzský klub odveze domů body.

Těšil jste se do České republiky?

Určitě jsem se do Česka těšil. Alespoň uvidím rodinu, kterou moc během roku nevidím.



Kolik budete mít na zápase rodinných příslušníků či přátel?

Dostal jsem skoro všechny lístky, které bylo možné získat. Přijede za spoustu lidí. Jezdili i na reprezentační zápasy. Budu rád, že je alespoň na chvilku zase uvidím.



Už víte, zda nastoupíte?

Nevím, jestli budu hrát. To bude záležet na trenérovi.



Jaké očekáváte ohlasy z řad fanoušků. Myslíte, že vás přivítají?

To se uvidí večer při zápase.

Vzpomenete si, kdy jste hrál proti Slavii naposled?

Bylo to v roce 2005 ještě v dresu Monaka. Hráli jsme na Strahově a vyhráli 2:0. Určitě bych se nezlobil, kdyby se stejný výsledek zopakoval i teď.

Nyní vás ale čeká zápas v Edenu. Co čekáte od duelu se Slavií?

Velmi náročný zápas. Myslím si, že bude podobný utkání Slavie s Kyjevem, který jsem viděl na videu. Na stadionu bude parádní atmosféra.



Ptal se vás trenér na Slavii?

To nebylo vůbec potřeba, protože máme lidi, kteří pracují na videorozborech a jezdí na zápasy do zahraničí.



Sledujete osobně Slavii nebo českou ligu?

Abych pravdu řekl, tak se akorát divám na výsledky. České televizi nemám, tudíž se nemůžu dívat.



Jaké máte informace o Slavii?

Vím, že je první a hraje ve skvělé formě, vždyť vede ligu. Přesto věřím, že v Edenu něco uhrajeme odvezeme si nějaké body do Bordeaux.



Slavie vede českou ligu, vy jste ve Francii předposlední. Může se váš špatný začátek promítnout na vašem výkonu v Edenu?

Myslím si, že ne, protože Evropská liga je úplně něco jiného než ta francouzská. Máme v Praze kádr, který má na to hrát dvě nebo klidně tři soutěže. Doufám, že se to v duelu se Slavií ukáže.



Řada evropských klubů má k Evropské lize jiný přístup než k domácí soutěži nebo Lize mistrů. Jak je to u vás?

Je to úplně jiné, než co jsme hráli doteď. Absolvovali jsme předkola, abychom se vůbec do Evropské ligy kvalifikovali a teď nás čeká zcela něco odlišného.