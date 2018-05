Bayern děsí hrozivá bilance, proti Realu si věří

Bayern má před sebou nelehký úkol. V semifinále ligy mistrů prohrál první zápas na domácím hřišti 1:2 a bude se snažit odvrátit konec. Na půdě obhájce z Madridu si ale věří. I přes prohru si myslí, že tak slabý Real ještě nikdy nebyl. Situaci ale komplikuje absence hvězdy. Kvůli zranění nenastoupí Arjen Robben.

Mnichov děsí hrozivá bilance. Vítěz posledních dvou ročníků je porazil v posledních šesti vzájemných zápasech v nejprestižnější klubové lize světa. V loňském čtvrtfinále sice svítilo po 90 minutách skóre 2:1 pro Bayern, v prodloužení ale Bílý balet úřadoval a nasázel tři góly.

Letos by to Bayern rád odčinil. Lepší příležitost asi mít nebude. "Kdybychom vyhráli 5:2, nemohli by si příliš stěžovat. Myslím, že jsem takhle slabý Real Madrid ještě v Mnichově neviděl," prohlásil stoper Niklas Süle po porážce z minulého týdne.

"Nevzdáváme to, pořád máme šanci. V odvetě však potřebujeme podat špičkový výkon a oproti domácímu zápasu ukázat i jiný zabijácký instinkt," burcuje spoluhráče Thomas Müller.

Bayernu ale bude chybět hned čtveřice hvězd. Kromě Boatenga, Vidala a Comana přibyl na listinu zraněných hráčů i Arjen Robben.

Real opravdu není v nejlepším rozpoložení. V lize je až třetí za Barcelonou a městským rivalem Atléticem a nevypadá to, že by se mělo něco změnit. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů to dlouho dokonce vypadalo, že prohospodaří i náskok 3:0, který si vybudoval na půdě Juventusu.

Bílý balet spasil až v 97. minutě Cristiano Ronaldo po sporné penaltě a odvrátil hrozbu prodloužení. "Po tom, co se stalo s Juventusem, budeme muset k odvetě s Bayernem přistoupit úplně jinak. Jestli ne, přijdou problémy," upozornil trenér Realu Zinédine Zidane.



Velký problém má už Real ale teď a tím je obrana. Na stadionu Santiaga Barnabéu neudrželi čisté konto už 14 zápasů. A pokud bude Bayern v útoku tak nebezpečný, jak slibuje, může to být rozdílový faktor celého semifinále.

"Musíme podat velký výkon, náš nejlepší v sezoně, abychom postoupili. Jsme připravení a odhodlaní, bude to zápas roku," prohlásil francouzský kouč. O tom, že Real nemá postup v kapse je přesvědčený i stoper madridského klubu Sergio Ramos. "Přivezli jsme si dobrý výsledek, přesto musíme hrát tak, jako by to bylo stále 0:0. Chceme obhájit titul a porazit Bayern i doma," doplnil kapitán svého trenéra.

Šlágr na Santiago Bernabéu začne ve 20:45.