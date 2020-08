Bayern Mnichov porazil PSG. Ligu mistrů tak vyhrál po šesté

Fotbalisté Bayernu Mnichov pošesté vyhráli Ligu mistrů. Svěřenci trenéra Hansiho Flicka ve finále v Lisabonu porazili Paris St. Germain 1:0 gólem odchovance francouzského klubu Kingsleyho Comana z 59. minuty.

Mnichované, které výrazně podržel brankář Manuel Neuer, jako první tým v historii ovládli elitní soutěž se stoprocentní bilanci - v aktuálním ročníku zvítězili ve všech 11 zápasech. Bavorský gigant získal nejcennější klubovou trofej poprvé od roku 2013, předchozích triumfů dosáhl Bayern v letech 1974, 1975, 1976 a 2001.

"Je to výjimečné, mám obrovskou radost. Ale je mi Paříže trochu líto. Mají za sebou skvělou cestu a musíme respektovat, co dokázali," řekl po zápase Coman. "Snažili jsme se je dostat hodně pod tlak. Neinkasovali jsme, což je nejdůležitější. Bylo to skvělé finále," doplnil čtyřiadvacetiletý Francouz.

Po opatrném úvodu se do první velké šance dostali Pařížané, ale Neymarovu přízemní střelu v 18. minutě zastavil Neuer. Vzápětí na druhé straně Lewandowski z úvodní příležitosti Bayernu po otočce trefil tyčku.

Polský nejlepší střelec aktuálního ročníku LM poté hlavičkoval do rukavic gólmana Navase, který se vrátil do sestavy po zranění. V závěru první půle chybu obrany nepotrestal Mbappé a slabou střelou nepřekvapil Neuera. Poprvé od restartu po koronavirové pauze bavorský tým v prvním poločase neskóroval.

Bayern se gólu dočkal v 59. minutě. Kimmich přesným centrem našel v šestnáctce Comana a pařížský rodák hlavou překonal Navase. Pro německé mužstvo to byla jubilejní 500. branka v Lize mistrů. Víc jich v soutěži nastřílely pouze Real Madrid (567) a Barcelona (517).

Bezchybný kapitán Neuer znovu podržel Bayern v 70. minutě, kdy nohou pohotově vykopnul ránu Marquinhose. Další velkou šanci si hráči Paris St Germain vytvořili až v nastavení, ale Neymar vypálil vedle. Francouzský tým tak v LM vyšel střelecky naprázdno poprvé po 34 utkáních.

"Mezi dvěma super silnými týmy byl rozdíl jedné branky. Jsem hrdý na naši mentalitu a na to, jak jsme hráli v posledních zápasech. Víc si jako kouč nemůžete přát. Jsem zklamaný, ale ne moc," uvedl trenér PSG Thomas Tuchel. "Byli chladnokrevnější než my. Když hrajete proti dalšímu špičkovému mužstvu v Evropě a nedáte gól, tak oni ano," přidal záložník Ander Herrera.

Bayern získal druhý kontinentální "treble" ve své historii. Ligu mistrů spolu s německou ligou a domácím pohárem vyhrál ještě v sezoně 2012/13.

"Vyhrát Champions League je to nejlepší, co se nám mohlo stát. Pracovali jsme neuvěřitelně tvrdě a nakonec se z nás stal nejlepší tým v Evropě," prohlásil křídelník Serge Gnabry.