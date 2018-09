Beauguel: Jablonec s Rennes prohraje. Nemá tradici ani fanoušky

Velká premiéra čeká fotbalisty Jablonce. Už ve čtvrtek se představí v základní skupině Evropské ligy, do níž vstoupí utkáním na půdě Rennes. Zlínský útočník Jean-David Beauguel v rozhovoru pro jeden z francouzských deníků prozradil, že českého zástupce nečeká vůbec nic jednoduchého. Domácí podle něj budou jasným favoritem.

Vůbec poprvé v historii si jablonecký klub zahraje základní skupinu druhé nejprestižnější evropské soutěže. Do té postoupil díky třetímu místu v letošním ročníku české ligy, kde se prezentoval velice slušným fotbalem. Pro soupeře je velkou neznámou.

I proto deník Ouest France vyzpovídal útočníka Jeana-Davida Beauguela, jediného francouzského fotbalistu působícího v české Fortuna lize. "V Česku udávají úroveň Viktoria Plzeň, Slavia a Sparta Praha. Hrají každý rok evropské poháry, mají kvalitní tým s mladými hráči. Ostatní kluby jsou na úrovni druhé francouzské ligy," uvedl zlínský forvard.

Jablonec, který bude prvním soupeřem Rennes, podle něj patří mezi mužstva, jež praktikují především bojovnost. "Je to jeden z nejlepších týmů v Čechách, Rennes je ale mnohem kvalitnější, a to hlavně od příchodu trenéra Sabriho Lamoucha. Ve čtvrtek to bude hodně o soubojích," pokračoval.

Klubu Tomáše Koubka by prý nejvíce pomohl rychlý gól. "Pak můžou v pohodě vyhrát. Jsou jasnými papírovými favority. Jablonečtí sice nejsou lehkým soupeřem, ale měli celkem komplikovaný start do sezony," poznamenal s tím, že si Francouzi musejí dát pozor na trio Tomáš Hübschman, Michal Trávník a Martin Doležal.

Vyjádřil se také k atmosféře, která na severu Čech během zápasů panuje. "Je to malé městečko, nic tam není. Dokonce už se stalo, že hráči raději začali dávat přednost bydlení v Praze a dojíždějí více než hodinu na stadion a zpět domů. Klub nemá ani velkou tradici, ani fanoušky. S Rennes tam sice možná bude nějaká atmosféra, ale s úvodním utkáním v Roazhon Parku to nepůjde srovnat. Hráči určitě nebudou muset být nervózní."

Nejhorší věc pro hráče momentálně devátého celku Ligue 1 v rámci listopadové odvety bude srovnat se s chladným počasím. "Musíte si vzít rukavice, bude tam zima. Ne jako třeba v únoru, ale větší než v Rennes určitě. Jablonec má navíc otevřený jeden roh stadionu, hodně tam fouká vítr," uzavřel.

Úvodní mač v Rennes vypukne ve čtvrtek v 18.55. Dokáže český zástupce překvapit a vybojuje první body?