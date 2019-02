Boj o koeficient! Proti je perla z Tanzanie i chorvatské Dinamo

Jaro ve fotbalové Evropě se ozývá naplno. Slavia a Plzeň vstupují do vyřazovací fáze Evropské ligy s jasným cílem. Co nejvíce vylepšit dosavadní koeficient a zabojovat o klíčovou patnáctou příčku. Na oba zástupce čekají svým způsobem schůdní, byť těžcí soupeři. Pražané budou muset ohlídat zejména proti belgickému Genku zabijáka z Tanzanie Mbwanu Samattu. Na Plzeň čeká chorvatské Dinamo, které zvláště doma bude doprovázet bouřlivá atmosféra.

Pro oba zástupce byl prosincový los velmi přívětivý. V boji o koeficient dostali přijatelné soupeře. Slavia dostala papírově nejschůdnějšího soupeře belgický Genk, Plzeň Dinamo Záhřeb z Chorvatska. Na první pohled slušná šance na postup do dalšího kola. Podobné myšlenky ale mají i jejich soupeři.

Genk bude ve dvojzápasu se Slavií spoléhat především na Mbwanu Samatta. Na první pohled neznámé jméno, ale čeští, a zejména ti slávističtí fanoušci by si ho měli hodně rychle zapamatovat. Šestadvacetiletý útočník Tanzanie je hlavní zbraní Genku nejen v belgické lize, kde za 24 zápasů nastřílel 19 gólů, ale i v té Evropské - tam přidal dalších devět v jedenácti utkáních. Rozhodně slušná porce.

⚽ Nejlepším střelcem @KRCGenkofficial v letošní sezoně je 🇹🇿Mbwana Samatta. Ve 24 ligových duelech vstřelil 19 gólů, dalších 9 přidal v 10 zápasech evropských pohárů. #slagnk

🎟️Nemáte ještě vstupenku? Tak neváhejte, zbývají poslední kusy➡️ https://t.co/5EPHjtM6fC pic.twitter.com/ScB4YLUcCj - SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 12. února 2019

Když začínal v Tanzanii kopat do míče, neměl ani boty. Přes africkou Ligu mistrů se dostal až do Belgie. V Bruselu se neusadil. Místo našel až v Genku a současný lídr belgické nejvyšší soutěže si může lebedit. V nadcházejícím přestupním období za něj dostane určitě slušně zaplaceno. "Gólově nejproduktivnější hráč soupeře. Je to typický zakončovatel, nebezpečný a atletický hráč, který se nezapojuje do kombinace, ale začíná na ofsajd lajně. Je nebezpečný z brejku i po centru. Určitě po sezoně z Genku odejde. Samatta sklízí plody práce celého týmu," řekl na jeho adresu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kouč sešívaných se má právem čeho obávat. Pokud odněkud bude Genk nebezpečný, bude to právě zakončení Samatty. Za celý předzápasový trénink vyslal útočník belgického celku 26 střel a výsledek? Dvakrát trefená konstrukce branky a zbytek skončil gólem. Jestli někdo bude katem Slavie, tak velmi pravděpodobně on.

Přímý konkurent

Z hlediska koeficientu bude zřejmě důležitější duel Plzně s Dinamem Záhřeb. Chorvatsko je v pořadí zemí hned za Českem. Před vzájemným duelem ztrácí 0,5 bodu. Jeho vyřazení by českému fotbalu definitivně zaručilo klíčovou patnáctou příčku a tím i dvě účastnická místa v boji o Ligu mistrů.

Aktuální lídr chorvatské nejvyšší soutěže přijíždí do Plzně s dvěma ligovými výhrami na kontě, i když s celky, které jsou v tabulce na posledních příčkách. Podporovat ho přijede do západočeské metropole tisícovka příznivců. Očekává se bouřlivá atmosféra nejen v Doosan Aréně, ale zejména poté v odvetě v Záhřebu.

Český fotbal dělí momentálně od patnácté pozice titěrných 0,025 bodu. Stejný rozdíl ho stál v létě i od mnohem lákavější nabídky mít svého zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů. Za určitých okolností mu k zajištění klíčové příčky stačí remíza. Švýcarský Curych nesmí uhrát nic proti Neapoli a Plzeň nebo Slavia dotáhnout alespoň jeden zápas k remíze, pak by případné vyřazení západočeského celku od Dinama nemuselo tolik bolet.