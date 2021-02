Bořil věří, že Slavia zopakuje předloňské tažení Evropskou ligou

Kapitán Jan Bořil byl pyšný na to, že dovedl fotbalisty Slavie po čtvrteční výhře 2:0 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy k postupu přes favorizovaný Leicester. Třicetiletý krajní bek vyzdvihl, že Pražané ve dvojzápase proti třetímu týmu Premier League neinkasovali. Věří, že český šampion může zopakovat tažení z předloňského roku, kdy došel v soutěži až do čtvrtfinále.

Slavia stejně jako před dvěma lety proti Genku postoupila z úvodního kola jarní části poté, co doma uhrála bezbrankovou remízu. "Bavili jsme se o tom. Tam jsme taky nebyli favority a zvládli jsme to tam. Pak jsme si věřili víc a víc na hřišti. Tentokrát jsme tady a zase jsme postoupili. Takže doufejme, že bude taková jízda, jako byla předtím. Všichni si vážíme, že jsme postoupili," řekl Bořil v nahrávce pro média.

Z postupu přes Leicester, který v roce 2016 vyhrál anglickou ligu, byl naprosto nadšený. "Krásné pocity. Jsem pyšný na tým, co jsme dokázali, že vůbec můžeme být tady. Všichni jsme si to užili. Chtěli jsme za každou cenu postoupit, dali jsme do toho všechno a zaplaťpánbůh, že jsme to zvládli. Hlavně jsme vstřelili dva góly na půdě Leicesteru, takže klobouk dolů před námi," prohlásil Bořil.

Slavia jako první tým v pohárech dokázala proti Leicesteru ve dvojzápase udržet čisté konto. "Je to cenné, protože na Leicester jsme se koukali už dřív, když vyhráli titul. Vardy, Barnes, Maddison a další jsou de facto nejlepší fotbalisté světa, dávají plno gólů. A my jsme to ubránili," pochvaloval si Bořil.

Ocenil teprve dvacetiletého stopera Davida Zimu. "Jsme hrozně šťastní, že defenziva nám klapala na jedničku. Koho bych chtěl vyzdvihnout, tak je určitě Zimič. Je neskutečné, co dokázal, jakou má rychlost. Hrozně nám tímhle pomohl," řekl Bořil.

Věří, že los přisoudí slávistům pro osmifinále znovu tým z Premier League. "Chtěl bych znovu do Anglie, chtěl bych Manchester United. Doufám, že se nám to splní. Teď se nám v Anglii dařilo," dodal Bořil.