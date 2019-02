Byla to smůla, lituje Škoda. Co do odvety změnit?

Obrovská škoda. O moc víc se toho po zápase Slavie proti Genku říct nedá. Několikrát cinkla tyč, Škoda dvakrát zahrozil, pálil Stoch i Olayinka. Závěrečný tlak v branku nevyústil, tribuna Sever domácí ke kýžené výhře nedohnala. O postupu se tak bude rozhodovat v Belgii.

Přestože do vyřazovací části Evropské ligy pražané nevstupovali jako favorité, soupeře se nezalekli. Byť hosté začali mírně aktivněji a snažili se hned od úvodního hvizdu potvrdit pověst ofenzivního mančaftu, jako první zahrozili sešívaní. A byl to konkrétně Milan Škoda, který v záklonu hlavičkoval nad a o dvě minuty později trefil z otočky tyč.

"Spokojení úplně nejsme. Genk je těžký soupeř, je hodně důležité, že jsme neinkasovali. Měli jsme šance, soupeři je také měli. Je to dál otevřené," ví třiatřicetiletý rodák z Prahy. Zatímco první půle se nesla v duchu "oťukávání", druhá byla otevřenější. Oba mančafty se s remízou spokojit nechtěly. Jenže přestože svěřenci Jindřicha Trpišovského ke konci zlobili soupeře více a byli tím ofenzivnějším týmem, nestačilo to. Ani svěží vítr v podobě střídajícího Petera Olayinky nepomohl.

"Co chybělo? Ve druhé půli jsem měl dvě dobré šance. Trefil jsem to dobře, ale do gólmana, byla to smůla. Prostě to tam nespadlo, spadne příště," zůstává pozitivní Škoda.

Sešívaní jsou přitom střelecky aktivním týmem, naposledy hráli bez branky v listopadovém utkání proti Bordeaux. Co musí do odvetného utkání změnit, aby postoupili do dalších bojů Evropské ligy? "Je to trochu o štěstí," doplňuje český reprezentant. Tak snad v Belgii nebude chybět.