Čechova rozlučka. Ve finále EL ho čeká pikantní souboj s Chelsea

Fotbalisté Arsenalu s loučícím se brankářem Petrem Čechem ve středečním finále Evropské ligy v Baku vyzvou londýnského rivala Chelsea. Pokud "Kanonýři" uspějí, posunou pražskou Spartu přímo do základní skupiny příštího ročníku soutěže.

Pro Čecha bude zápas hodně pikantní, protože v Chelsea strávil jedenáct let a získal 15 trofejí včetně poháru pro vítěze Evropské ligy z roku 2013. Podle spekulací britských médií se navíc má po letním ukončení profesionální kariéry stát sportovním ředitelem "Blues".

"Byla by to výborná tečka za mojí kariérou: získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě přímé místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou. Pro Spartu a celý český fotbal by to bylo jedině dobře," řekl Čech.

"Dostat se v posledním zápase do finále evropského poháru a hrát proti klubu, ve kterém jsem dlouho působil, vyhrál s ním všechny možné trofeje a lámal rekordy, to je trochu hříčka osudu," doplnil sedmatřicetiletý gólman.

Protože Arsenal skončil v tabulce anglické ligy až pátý, je pro něj triumf v Evropské lize poslední šancí, jak se dostat do Ligy mistrů. Chelsea už má díky třetímu místu účast ve skupině příštího ročníku elitní soutěže jistou.

"Když hrajete finále, nezáleží na tom, jestli je to Liga mistrů, Evropská liga nebo Ligový pohár. Prostě chcete zvítězit, přivézt trofej domů a oslavit to," uvedl záložník Chelsea Eden Hazard. Kapitána belgické reprezentace zřejmě čeká rozlučka před očekávaným letním přestupem do Realu Madrid.

Nejisté je i setrvání trenéra Chelsea Maurizia Sarriho. Šedesátiletý Ital, který se může stát nejstarším vítězem EL, však odmítl, že by jeho budoucnost závisela na výsledku středečního finále. "Pokud to tak je, chci okamžitě odejít. Nebylo by správné, kdyby o desetiměsíční práci rozhodlo 90 minut. Rád bych zůstal v Chelsea, kde mám ještě dva roky smlouvu. Vedení mi po finále řekne, jestli je se mnou spokojené, nebo ne. Teď nejsem v kontaktu s jinými kluby," prohlásil Sarri, o jehož služby údajně usiluje Juventus Turín.

V této sezoně Premier League Chelsea nad Arsenalem doma zvítězila 3:2 a venku prohrála 0:2. V evropských pohárech se londýnští konkurenti utkali jen ve čtvrtfinále LM v roce 2004, kdy "Blues" postoupili po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 2:1. Arsenal má však na lavičce experta na Evropskou ligu, protože trenér Unai Emery dovedl Sevillu k rekordním třem triumfům za sebou v letech 2014 až 2016.

"Pokaždé je to jiné a nové, teď to chci dokázat s Arsenalem. Někdy jsou zkušenosti důležité, ale rozhodující vždycky je připravit vaše hráče na soupeře. Chceme vyhrát a postoupit do Ligy mistrů," konstatoval Španěl Emery.

Evropská fotbalová unie UEFA byla hodně kritizována za to, že dějištěm letošního finále zvolila Baku. Oba kluby dostaly pro fanoušky k dispozici pouze šest tisíc lístků, přestože kapacita Olympijského stadionu v Baku je téměř 70 tisíc míst. Arsenal a Chelsea kvůli komplikované dopravě prodaly jen zhruba polovinu z přidělených vstupenek. Kvůli obavám o bezpečnost s Arsenalem navíc neodcestoval arménský záložník Henrik Mchitarjan, jehož země má s Ázerbájdžánem napjaté vztahy kvůli konfliktu o Náhorní Karabach.

Středeční finále Evropské ligy má výkop v 21:00 SELČ pod vedením italských rozhodčích v čele s Gianlucou Rocchim. Premiéru v soutěži si odbude videorozhodčí.