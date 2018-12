České týmy čeká nelehká zkouška. Co se ví o Genku a Záhřebu?

Dva čeští zástupci v Evropské lize znají své soupeře pro úvodní kolo jarní vyřazovací fáze. Slavii čeká belgický Genk a Plzeň chorvatské Dinamo Záhřeb. Západočeši svedou přímý souboj o národní koeficient s týmem, jehož země je hned za Českem, i když jen o půl bodu. Oba tuzemské kluby čekají protivníci, kteří s přehledem vládnou svým ligám.

Jak s Genkem, tak i Dinamem Záhřeb už má český zástupce zkušenost z minulosti. V obou případech se s nimi střetla Sparta a ani přes jednoho soupeře nepostoupila dál kvůli inkasovaným gólům na vlastním hřišti (0:2, 4:2 a 0:0, 3:3). Belgický i chorvatský zástupce se v letošní sezoně prezentují útočným fotbalem. Ve svých soutěžích dominují, ačkoliv ani jeden nemá v týmu žádnou hvězdu.

Genk vede belgickou ligu o sedm bodů před dalším zástupcem v Evropské lize Bruggami. V tamější Jupiler League má nejlepší útok i obranu s poměrem branek 44:18. Slávisté si budou muset dát ve vzájemném souboji pozor zejména na Mbwanu Samatu z Tanzanie, který se letos prosadil dvanáctkrát a vede pořadí střelců. Hned za ním je Belgičan Leandro Trossard s devíti trefami. V Evropě už jim to ale tolik nestřílí.

Ačkoliv jde o papírově nejschůdnější los z nasazených týmů, tak slávisté zůstávají nadále opatrní. "Čekal jsem, že dostaneme zvučnějšího soupeře, ale nedá se nic dělat. Nejhorší na tom je, že není vyloženě tak atraktivní, ale má obrovskou kvalitu," podotkl na klubovém webu Milan Škoda, který se netajil přáním, že by si přál pro vyřazovací fázi někoho silnějšího. "Je to tým, který by mohl vyhovovat našemu stylu hry. Ale na druhou stranu jsou to všechno rychlí hráči," upozorňoval kouč Jindřich Trpišovský.

Boj o koeficient na horké půdě

Také k Plzni byl los vstřícný a nepřidělil jí nikoho z anglických, španělských či italských celků. Její postup by zaručil českému fotbalu dva zástupce v bojích o Ligu mistrů i pro nadcházející sezony. "Určitě to nebude jednoduché. V Záhřebu nás čeká těžké prostředí, ale myslím si, že jde o hratelného soupeře. Bude to silný mančaft. Je to i zajímavý duel v tom, že případný postup by mohl hodně pomoci koeficientu," řekl Radim Řezník s ohledem na postavení zemí. Pokud totiž vyřadí Dinamo Záhřeb, tak zároveň zbaví Česko jednoho přímého konkurenta v boji zemí o patnáctou pozici v žebříčkovém postavení.

Rovněž chorvatský zástupce nemá v týmu nikoho známého a přitom vede domácí soutěž s luxusním náskokem jedenácti bodů před druhým Osijekem. Podobně jako Genk má i Záhřeb nejlepší obranu, i když v útoku zaostává o šest branek za nejbližším ligovým pronásledovatelem. Základní skupinou Evropské ligy ale projel suverénně bez prohry a v konkurenci tureckého Fenerbahce, slovenské Trnavy a belgického Anderlechtu Brusel vyhrál skupinu se ziskem čtrnácti bodů za čtyři výhry a dvě remízy. "Dinamo mělo ve skupině vyspělé evropské mančafty, takže sílu má," konstatoval obránce Viktorie Luděk Pernica. Kádr Záhřebu tvoří většinou domácí fotbalisté, kteří jsou vhodně doplněni hráči z Balkánu.

Plzeňský trenér Pavel Vrba bude mít se sestavováním obranné taktiky mnohem více problémů než Jindřich Trpišovský. Záhřeb má velice vyrovnané útočníky a hned trio - Mario Budimir, Mario Gavranovič (Švýc.) a Bruno Petkovič - se v domácí soutěži trefilo minimálně pětkrát. V Evropě jsou navíc proslulí fanoušci Dinama a na Západočechy čeká minimálně v odvetě bouřlivější atmosféra než obvykle. "Myslím si, že je dobře, že opět narazíme na nového soupeře, se kterým jsme ještě nehráli. Z tohoto pohledu je to atraktivní," shrnul pondělní los obránce David Limberský.