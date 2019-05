Chelsea je favoritem, říká Čech. Chce ale pomoct Spartě

Na brankáře fotbalistů Arsenalu Petra Čecha zatím nedolehlo, že ho ve středu ve finále Evropské ligy v Baku proti Chelsea čeká poslední zápas kariéry. Za favorita považuje londýnského rivala, v jehož dresu v minulosti působil a podle spekulací médií by pro něj měl pracovat jako sportovní ředitel. Větší odpovědnost před finále ale podle Čecha leží na Arsenalu, který na rozdíl od Chelsea ještě nemá jistou účast v dalším ročníku Ligy mistrů. Český gólman by zároveň rád triumfem pomohl Spartě do skupiny Evropské ligy.

"Zatím o tom přemýšlím tak, že je to finále poháru a historická možnost pro Arsenal ten pohár získat. O zápase zatím nepřemýšlím jako o svém posledním, možná to přijde později," uvedl v tiskové zprávě agentury Sport Invest Čech, který s Chelsea vyhrál Evropskou ligu v roce 2013 a o sezonu dříve i Ligu mistrů.

Považuje za symbolické, že poslední zápas kariéry ho čeká proti Chelsea, odkud v roce 2015 přestoupil. V této sezoně chytal za Arsenal v pohárech, zatímco v Premier League nastupoval většinou jeho německý kolega Bernd Leno. "Dostat se v posledním zápase do finále evropského poháru a hrát proti klubu, ve kterém jsem dlouho působil, vyhrál s ním všechny možné trofeje a lámal rekordy, to je trochu hříčka osudu," podotkl Čech.

Bookmakeři před finále více věří Chelsea. "Favoritem pro mě je Chelsea, protože historicky odehrála evropských finále více. Navíc v této sezoně skončila v lize před námi. Vyhraje tým, který se líp vypořádá s tlakem," řekl Čech. "Je to poslední zápas sezony, před kterým navíc bylo dost času, takže člověk pořád čeká a čeká. I to přidává na tlaku. Poslední zápas jsme odehráli více než dva týdny před finále, ale Chelsea je taky tým z Premier League, takže ten rozdíl se srovnal," dodal sedmatřicetiletý gólman.

Chelsea skončila v Premier League třetí a na rozdíl od Arsenalu už má jistý start v příští sezoně Ligy mistrů. "Kanonýři" si jej mohou vybojovat případným triumfem v Evropské lize. "Myslím, že je to pro Chelsea výhoda. Nicméně pro Arsenal je to historické finále a naše jediná cesta do Ligy mistrů, kde klub nechce chybět. Větší zodpovědnost za výsledek leží na nás," uvedl bývalý reprezentační gólman.

Ázerbájdžán jako dějiště finále chválil

Arsenal případným triumfem může zajistit bývalému Čechovu klubu Spartě postup do skupiny Evropské ligy pro příští sezonu. "Byla by to výborná tečka za mojí kariérou: získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě přímé místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou. Pro Spartu a celý český fotbal by to bylo jedině dobře," řekl Čech.

Jeho celek odcestoval do dějiště finále Baku už v sobotu. "Je tu krásný stadion a Ázerbájdžán je země, ve které je fotbal čím dál víc populární. Na druhou stranu pro fanouška je to nešťastná destinace. Kvůli malé kapacitě letiště se sem z Londýna a dalších míst Evropy skoro nikdo nedostane. To je pro fanoušky škoda, protože pro mnohé to mohl být největší moment kariéry. Ale UEFA tak rozhodla," uvedl Čech.

V Baku kvůli obavám o bezpečnost chybí hráč Arsenalu Henrik Mchitarjan z Arménie, která má napjaté vztahy s Ázerbájdžánem. "Tak by to být nemělo. Kritéria pro výběr finálového místa by měla jasně splňovat možnosti tak, aby každý hráč mohl nastoupit bez ohledu na to svůj původ a politickou situaci," podotkl Čech.

Arsenal může těžit ze zkušeností trenéra Unaie Emeryho, který v letech 2014 až 2016 třikrát vyhrál Evropskou ligu se Sevillou. "Je výhoda mít trenéra, který velká finále zažil a může své zkušenosti přenést na tým. Na druhou stranu zápas hrají hráči a jen na nich záleží, jak to zvládnou na hřišti," konstatoval Čech.

Spekulace o možném působení ve vedení Chelsea před finále vůbec neřeší. "Upřímně, spekulace nesleduju. Soustředím se čistě na svůj zápas. To je jediné, co můžu udělat: odehrát finále co nejlépe," dodal.