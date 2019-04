Chelsea si popletla soky. Nabízela lístky na duel se Spartou

Fotbalová Chelsea si popletla jméno pražského soupeře, s nímž se utká ve čtvrtfinále Evropské ligy. Londýnský klub na oficiálním webu místo Slavie nabízel vstupenky na konkurenční Spartu. Vzhledem k tomu, že se zpráva objevila v pondělí 1. dubna, není zcela jasné, zda nešlo o aprílový žertík.

"Vstupenky na naše domácí utkání Evropské ligy proti Spartě Praha se budou prodávat od zítřka (úterý)," napsala Chelsea, která později chybu opravila.

Na omyl "Blues" stihla reagovat Sparta a také si rýpla do úhlavního rivala Slavie. "Ahoj, lidi z Chelsea. Úplně rozumíme tomu, že jste zmatení, protože my jsme nejslavnější a nejúspěšnější klub z Prahy. Ale tentokrát hrajete se Slavií. Omlouváme se," uvedl letenský celek na anglickém twitteru.

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry...:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3