Čtyřgólový Lewandowski: Na střílení branek jsem závislý

Polský kanonýr Robert Lewandowski potvrdil v úterním zápase Ligy mistrů na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad své jedinečné schopnosti. Fotbalistům Bayernu Mnichov pomohl k výhře 6:0 čtyřmi brankami v rekordním časovém rozmezí 14 minut a 31 vteřin. Druhý čtyřgólový večer v soutěži prožil jako druhý hráč v historii po Lionelu Messim z Barcelony.

Před Lewandowským držel rekord Cristiano Ronaldo, který v prosinci 2015 skóroval do sítě Malmö čtyřikrát během 21 minut. "To jsem nevěděl. Je to něco výjimečného. Mám radost nejen z gólů, ale i z výkonu, protože jsme si jednoznačně zasloužili vyhrát," uvedl Lewandowski pro uefa.com.

Jednatřicetiletý útočník vstřelil v sezoně ve 20 soutěžních duelech 27 gólů a vládne tabulce střelců jak v bundeslize, tak v Lize mistrů. Zatímco v německé soutěži zaznamenal ve 12 utkáních 16 tref, v nejprestižnější evropské klubové soutěži potřeboval na 10 zásahů pouze pět zápasů. Další branku přidal v Německém poháru.

"Musím se přiznat. Jsem závislý na střílení branek," napsal Lewandowski po utkání na twitter. S 46 góly je nejlepším kanonýrem Bayernu v dějinách Ligy mistrů. O tři branky pozadu je jeho spoluhráč Thomas Müller.

Nieziemska forma naszego reprezentanta w barwach klubowych

Robert #Lewandowski!

4⃣ gole w 1⃣4⃣ minut!



53' 1⃣

60' 2⃣

64' 3⃣

68' 4⃣



👏👏👏👏👏👏👏👏#FKCZFCB pic.twitter.com/C7NALYqzNh - PiS Warmińsko-Mazurskie (@PiS_WarmiaMazur) 26. listopadu 2019

Povedený poločas

Čtyřgólovému představení Lewandowského v Bělehradě dlouho nic nenasvědčovalo. V sedmé minutě se neprosadil ze samostatného úniku. Pět minut před koncem prvního poločasu sice rozvlnil síť, ale akci předcházela ruka jeho spoluhráče Corentina Tolissa, a proto nebyl gól uznán.

Kanonádu si Lewandowski ponechal do druhého poločasu, v němž se prosadil během 53. až 68. minuty. Rodák z Varšavy předvedl variabilitu v zakončení. Poprvé se trefil z penalty, druhý gól přidal šťouchnutím do míče, třetí hlavičkou a poslední přízemní střelou k tyči.

Čtyři góly v jednom utkání Ligy mistrů se mu předtím povedlo vstřelit v dresu Borussie Dortmund v dubnu 2013 proti Realu Madrid. Messi se stejného zápisu dočkal poprvé o tři roky dříve v souboji s Arsenalem. V březnu 2012 se argentinský útočník trefil proti Leverkusenu dokonce pětkrát.

"Lewy je neuvěřitelný profesionál, neustále si na trénincích přidává. Hraje na velmi vysoké úrovni a skóruje," citoval klubový web dočasného trenéra Bayernu Hanse-Dietera Flicka. Pod jeho vedením zvítězil bavorský celek i ve čtvrtém soutěžním utkání s celkovým skóre 16:0.