Dominovali jsme. Real nás vyučil v produktivitě, řekl kouč Ajaxu

Fotbalisté Ajaxu Amsterodam se těžce smiřovali se smolnou porážkou 1:2 v úvodním osmifinále Ligy mistrů s Realem Madrid, která byla jejich první na domácím hřišti po 30 zápasech. Podle trenéra Erika ten Haga jeho svěřenci proti obhájci trofeje většinu času dominovali a zasloužili si neprohrát. Zároveň si posteskl, že vedoucí gól Ajaxu v první půli zrušil videorozhodčí.

"Viděl jsem excelentní výkon Ajaxu proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě. Myslím, že většinu zápasu jsme dominovali a vytvářeli si velké šance. Normálně si jich proti takovým týmům tolik nevytvoříte. Jediné, co mohu kritizovat, je špatná produktivita," řekl Ten Hag.

Jeho celek v první půli zahodil několik šancí a Real šel po hodině do vedení 60. gólem Karima Benzemy v Lize mistrů. V 75. minutě sice srovnal Hakím Zijach, ale tři minuty před koncem rozhodl o lepší výchozí pozici pro "Bílý balet" do odvety střídající Marco Asensio.

"V koncovce musíte být nemilosrdní. To se můžeme učit od Realu. Vytvořili si méně šancí, ale dali více gólů. Když uděláte malé chybičky, tým jako Real vás potrestá. To byl případ tohoto večera. Zasloužili jsme si víc," uvedl Ten Hag.

V 38. minutě poprvé v historii Ligy mistrů video odvolalo původně uznaný gól. Domácí Nicolás Tagliafico hlavou dorazil míč do sítě, ale rozhodčí Damir Skomina po zhlédnutí opakovaných záběrů odhalil, že Dušan Tadič bránil v těsném ofsajdovém postavení brankáři Realu Thibautu Courtoisovi.

"Je škoda, že takový gól nebyl uznán. Ten moment mohl být velmi důležitý. Neviděl jsem ofsajd a nemohl jsem vidět faul na brankáře," poznamenal Ten Hag. "Bylo špatné, že náš gól byl odvolán. Možná je něco takového snadnější udělat ve prospěch velkého klubu. Ale i pak jsme hráli dál dobře a vytvářeli si šance. Velká škoda, že to nevedlo k lepšímu výsledku," podotkl záložník Ajaxu Frenkie de Jong.

Hráči Realu považovali rozhodnutí Skominy za správné. "Myslím, že ano. Když se to stalo, myslel jsem si, že by to mohl být ofsajd. Naštěstí tu máme video, protože jinak by to nikdo neviděl," prohlásil Courtois.

"Jsem velký fanoušek videa, protože dělá krůček po krůčku fotbal spravedlivějším. Došlo k situacím, kdy to bolelo více nás, ale tentokrát to zrušilo gól proti nám, což bylo klíčové," doplnil kapitán Realu Sergio Ramos.

V Amsterodamu odehrál 600. zápas za "Bílý balet", v odvetě však bude kvůli žlutým kartám chybět. Nejprve přiznal, že si nechal dát kartu záměrně, aby stihl případné čtvrtfinále, později to ale popřel.