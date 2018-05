Důležité finále. Vítězství Atlética by pomohlo českým klubům

Fotbalisté Marseille a Atlética Madrid si ve středu v Lyonu zahrají o triumf v Evropské lize. Zatímco francouzský tým obě předchozí finále druhé nejprestižnější klubové soutěže prohrál, španělský celek dvě dosavadní finálové účasti proměnil ve vítězství a brousí si zuby na hattrick. Marseille však touží favorita zaskočit a ukončit čekání na evropskou trofej, které trvá 25 let. Pokud zvítězí Atlético, bude mít český vicemistr jistotu nejméně skupiny Evropské ligy.

Marseille v roce 1993 slavně porazila ve finále Ligy mistrů AC Milán 1:0, další tři finále evropských pohárů včetně dvou v letech 1999 a 2004 v Poháru UEFA, předchůdci Evropské ligy, však nezvládla.

"V roce 1993 jsem ještě ani nebyl na světě, ale můj otec na finále byl a dodnes mi říká, jaké to bylo. Bude to sen, jestli to dokážeme zopakovat. Jestli vyhrajeme, nechám si obarvit vlasy na modro," řekl dvacetiletý záložník Marseille Maxime Lopez.

Jeho celek jde do finále v roli jasného outsidera. Zatímco čtvrtý tým francouzské ligy si naposledy zahrál o evropskou trofej před 14 lety, Atlético čeká už páté finále za posledních devět sezon. V letech 2010 a 2012 vyhrálo Evropskou ligu, naopak v letech 2014 a 2016 podlehlo v souboji o vítěznou trofej z Ligy mistrů městskému rivalovi Realu.

"Máme dost malou šanci vyhrát, ale uděláme pro to všechno. Hrát proti Atléticu je pro nás obrovskou událostí. Jde o klub, který v minulých čtyřech letech dvakrát hrál finále Ligy mistrů a nedávno vyhrál Evropskou ligu," prohlásil trenér Marseille Rudi Garcia.

"Ale finále doma ve Francii je obrovská příležitost. Žádný francouzský tým nikdy tuhle trofej nezískal, bylo by fantastické, kdybychom my byli první," dodal čtyřiapadesátiletý kouč, který má španělské předky.

Atlético chce potvrdit stoprocentní úspěšnost ve finále Evropské ligy. Zároveň si druhý tým španělské ligy může triumfem spravit chuť po zklamání v prestižnější Lize mistrů, kde na podzim překvapivě vypadl už ve skupině a z třetího místa prošel do EL.

"Každé finále je těžké a ani tohle nebude výjimkou. Marseille se neustále zlepšuje a má trenéra, který má k dispozici tolik možností, jak poskládat tým. Jsou velmi nebezpeční, především si musíme dát pozor na jejich zálohu a útok," řekl trenér Atlética Diego Simeone.

"Jakmile jsme byli vyřazeni v Lize mistrů, okamžitě jsme přijali za svou tuhle soutěž. Byli jsme považováni za aspiranta na finále, což pro nás znamenalo velkou zodpovědnost. Teď jsme tam a chceme trofej," dodal Simeone, který bude finále sledovat jen z hlediště kvůli disciplinárnímu trestu za urážky rozhodčího v prvním semifinále s Arsenalem.

Finále bude důležité i pro český fotbal. V případě triumfu Atlética by ligový vicemistr šel do 3. předkola Ligy mistrů, které nově znamená jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. K druhému místu je blízko pražská Slavia. "Máme od vedení instrukce, že máme držet palce Atléticu. Já bych mu ale kvůli Simeonemu přál stejně, líbí se mi jejich náročný způsob hry. Pro nás by to byl bonus," řekl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Finále v Lyonu začne ve středu ve 20:45.