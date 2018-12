Dva vlastní góly zhatily plzeňským mladíkům postup

Plzeňští fotbalisté do 19 let v závěrečném šestém utkání Youth League doma podlehli AS Řím 2:4 a vypadli ve skupině. Svěřenci Jiřího Žiláka pro postup do jarní vyřazovací fáze potřebovali italský tým porazit.

"Zklamání převažuje samozřejmě z výsledku, protože se dneska hrálo o postup do jarní části soutěže. Ale určitě zklamání nepanuje po hře nebo výkonu, který jsme předvedli," řekl trenér Žilák novinářům.

Viktoria vyhrála zápas v Římě 4:3 a také první poločas v tréninkovém centru v Luční nabídl velkou přestřelku. Od 29. do 41. minuty se změnilo skóre hned čtyřikrát. AS poslal do vedení vlastním gólem Míka, po chvilce odpověděl Krátký z penalty. Kapitán Míka se poté trefil i do správné branky, radost Plzně však vydržela jen minutu, než si dal vlastní gól i druhý stoper Gabriel.

"Z vlastního gólu jsem byl trochu otřesený, moc jsem si pak nevěřil třeba pět minut. Naštěstí se mi podařilo dát gól i do té správné branky a pak už to bylo zase v pohodě. Škoda, že jsme zase dostali brzo gól na 2:2. Smůla," uvedl obránce Václav Míka.

Plzeňským mladíkům nevyšel nástup do druhého poločasu a už po třech minutách se prosadil Riccardi. Domácí už zápas nedokázali zdramatizovat, navíc byl Selnar v 85. minutě vyloučen po druhé žluté kartě. V nastavení ještě přidal čtvrtý zásah Římanů opět Riccardi.

"Podle mě byl klíčový začátek druhého poločasu, kdy nám Řím odskočil na rozdíl jedné branky. Potom už to bylo takové, že zkušenou hrou si ten výsledek dokázali pohlídat," konstatoval Žilák. "Přestože jsme si ještě šance vytvářeli, tak nám chyběl ten kontaktní gól, abychom vyrovnali a ještě si potom vytvořili nějaký výraznější tlak," doplnil kouč plzeňské devatenáctky.