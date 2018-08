Dvougólovou ztrátu stáhla Sparta v historii jen jednou

Fotbalisty pražské Sparty čeká ve čtvrteční domácí odvetě 2. předkola Evropské ligy se Spartakem Subotica mimořádně náročný úkol. Letenští se pokusí otočit dvojzápas po úvodní porážce 0:2, což se jim v pohárové historii povedlo jen jednou z devíti pokusů.

Sparta v pohárech celkem šestkrát prohrála 0:2 úvodní venkovní zápas a třikrát stejným poměrem podlehla v prvním utkání doma. Otočka se Letenským povedla jen v sezoně 1972/73, kdy po porážce 0:2 v Budapešti dokázali doma v tehdejším Poháru vítězů pohárů porazit Ferencváros 4:1.

Pražané tehdy v šesté minutě otevřeli skóre, soupeř po půlhodině srovnal, ale ještě do půle se prosadil Vladimír Kára a po změně stran přidali sparťané před 20 tisíci diváky ještě dvě branky.

Domácí odvetu po venkovní prohře 0:2 dokázali sparťané vyhrát čtyřikrát z šesti případů, ale jen s Ferencvárosem to bylo takovým rozdílem, který stačil k obratu a k postupu.

Před soubojem se Suboticí Letenští naposledy prohráli úvodní duel dvojzápasu 0:2 vloni ve 3. předkole Evropské ligy s jiným srbským celkem Crvenou zvezdou Bělehard 0:2 a doma pak soupeři podlehli 0:1.

Předloni v kvalifikaci Evropské ligy však sparťané po bezbrankové remíze na půdě dánského Sönderjyske prohrávali v domácí odvetě 0:2 a stejně nakonec po obratu dokázali zvítězit 3:2.

"V přípravě určitě zazní, že jsme se Sönderjyske dokonce prohrávali v poločase, měli jsme na to podstatně míň času a dokázali jsme to otočit. To je jedna z mála věcí, které použiju," řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný, který dočasně převzal tým po odvolaném kouči Pavlu Hapalovi.

"Se Sönderjyske jsme otočili ještě nepříznivější výsledek. O poločase nám nebylo úplně hej a měli jsme na to méně času. Takže věřím, že se nám to povede. A splníme to, co chceme a musíme - postup," dodal útočník Josef Šural.