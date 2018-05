Finále Bayern - AS Řím? Málem, UEFA o spravedlnost ale nestojí

Nejslavnější, nejprestižnější, nejbohatší, nej... Fotbalová Liga mistrů je často titulovaná v superlativech a soutěž evropské klubové elity si podobná označení jistě zaslouží. Letošní ročník zase nabídl úžasné zápasy, spoustu gólů i působivé příběhy, celkový dojem však bohužel kazí pachuť nespravedlnosti a špatných rozhodnutí. Chyb rozhodčích totiž bylo víc, než by si věhlasná Champions League zasloužila. A řešení je přitom jednoduché a dokola omílané.



Ve finále milionářské soutěže se na konci května utká Real Madrid s Liverpoolem, vzhledem k útočné síle obou mužstev v ukrajinském Kyjevě jistě půjde o skvělou podívanou. Na jedné straně Ronaldo, Benzema nebo Modrič, proti nim Salah, Firmino či Mané - zkrátka ohromná kvalita. Přesto závěrečný zápas mohl (a zřejmě i měl) mít zcela jiné obsazení.



Křivdu cítili hráči německého Bayernu Mnichov, kteří v semifinále vypadli s madridským gigantem. Turecký rozhodčí Cakir jim však upřel evidentní penaltu za učebnicovou ruku Marcela, faul neodpískal ani po souboji stopera Ramose se střelcem Lewandowskim. Svěřencům kouče Heynckese pak chyběl jediný gól k tomu, aby v odvetě na Santiago Bernabeu dosáhli na postup. Bayern by si jej zasloužil, rozdílový gól Realu navíc hloupou chybou daroval brankář Ulreich. Sudí však německému klubu šanci nedali.



Na nepřízeň rozhodčích si nemůže stěžovat ani druhý finalista. Liverpool odehrál úžasný semifinálový dvojzápas proti AS Řím, dohromady padlo třináct branek, což je v tak pozdní fázi nový rekord soutěže. Do odvety v Římě si vezl luxusní vedení 5:2 z domácího stadionu, nakonec ale nechybělo mnoho, aby o něj přišel. Římané zvítězili jen 4:2, po zápase se zlobili, že hlavní sudí Skomina neodpískal penaltu, když El Shaarawy v šestnáctce trefil ruku Alexandera-Arnolda.

Že není kam spěchat?



Hrubka mužů v černém Liverpoolu navíc pomohla i ve čtvrtfinále, kdy Manchesteru City nebyl v odvetě před přestávkou uznán kontaktní gól kvůli domnělému ofsajdu. Vývoj zápasu pak mohl být zcela jiný a kdoví, jestli by dál nakonec nešlo mužstvo kouče Guardioly. Nepřesní rozhodčí zkrátka vyřazovací boje letošní Ligy mistrů ovlivnili víc, než by se slušelo.



Všechny uvedené případy přitom mají jedno společné. Stačilo by rychle zhlédnout opakovaný záznam, z nějž jsou metrový (ne)ofsajd či nastřelená ruka metr od těla jasně patrné a chybu napravit. Systém videorozhodčího už dobře zná i česká liga, testuje se v soutěžích po celém světě a chybět nebude ani na blížícím se světovém šampionátu v Rusku.



Slavná Champions League se však spravedlnosti brání. "Na videotechnologii je příliš brzy. Jednoho dne to v Lize mistrů budeme mít, ale není kam spěchat," prohlásil nedávno předseda UEFA Alexander Čeferin. Hráči Bayernu s ním asi příliš souhlasit nebudou, videorozhodčí se však ještě určitě neobjeví ani v příští sezoně.

Samozřejmě - video není samospásné, ve fotbale vždycky budou sporné situace, kdy jedna polovina lidí bude volat po penaltě a ta druhá říkat, že o žádný faul nešlo. Proč ale okamžitě nevymýtit evidentní přehlédnuté ruce ve vápně nebo góly z metrových ofsajdů, zůstává záhadou. A i díky tomuto přístupu ze strany UEFA má letošní finále anglicko-španělské složení.