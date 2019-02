Fraška v Lize mistrů! Video v Německu dokonce nefungovalo

Něco podobného si nejvyšší představitelé UEFA nepřipouštěli ani ve snu. V prosinci si odsouhlasili zavedení videa už od osmifinále Ligy mistrů. Po odehraných úvodních osmi duelech ale sklízí novinka spíše rozčarování a kritiku ze všech stran, než slova chvály a uznání. Vrcholem všeho bylo středeční utkání na Schalke, kde rozhodčí nařídil penalty, aniž by viděl záznamy. A důvod? Nefungovaly.

Zavedení videa už od osmifinále, a nikoliv až od příští sezony mělo přinést zjednodušení hry a ulehčení rozhodování situací na hřišti. Místo toho však spíš po sobe zanechává zmatek, rozčarování a kritiku. Naposledy v Gelsenkirchenu na Schalke a také v Madridu na stadionu Atlética, kde přineslo hodně kontroverzní večery.

Španělský rozhodčí Del Cerro strávil nad obrazovkou zkoumající video téměř čtyři minuty, než rozhodl o ruce Otamendiho, aby následně potvrdil penaltu pro Schalke. Do konce poločasu se ve stejné situaci ocitl znova, když potřeboval prozkoumat zákrok Fernandinha. Po dlouhé odmlce opět ukázal na penaltu. Problém je v tom, že video v Gelsenkirchenu na ploše nefungovalo, bylo vadné. Španělský sudí tak musel dát na slovo videorozhodčího, který zkoumal záznamy na obrazovkách uvnitř stadionu, což je na úrovni Ligy mistrů nepřípustné.

When you slow it down everything becomes a penalty/shifty/ evil looking. If you slowed down man landing on the moon VAR would overrule it and book Armstrong - Barney Ronay (@barneyronay) 20. února 2019

Největší vlny kritiky se snesly na prodlevy, které trvaly u obou rozhodnutí Del Cerra. "Je to doba, strašně dlouho to trvá," posteskl bývalý obránce Arsenalu Martin Keown při komentování zápasu. "Chceme rychlejší rozhodnutí, prosím!" volají další. S negativním ohlasem přispěchal i Angličan Rio Ferdinand. "To je největší problém VAR (Video Asistent Referee). Dlouho se čeká, než se rozhodne," podotkl někdejší bek Manchesteru United a anglické reprezentace.

Nebyl však jediný, kdo byl zmatený. K pochybnostem ohledně videorozhodčího došlo i ve španělském Madridu. Alvaro Morata už se radoval ze vstřelené branky, když se prosadil hlavou, ale po chvilce byl rozhodčí Felix Zwayer vyzván k přezkoumání situace a vzápětí změnil rozhodnutí a nařídil volný přímý kop pro Juventus. Inkriminovaný okamžik se stal ihned hitem na sociálních sítích, zejména na twitteru.

Alvaro Morata scored against his former clubs, Real Madrid & Juve, in the last 10 days & started celebrating only for VAR to rule out both the goals.

I'm dead !#AtletiJuve pic.twitter.com/SX4sOxNdYm - shawarmapapi (@moaizmq) 20. února 2019

Negativní reakce na zavedení videa přišla už i minulý týden, kdy se v Amsterdamu rozčilovali hráči Ajaxu, když byl jejich úvodní gól zápasu proti obhájci titulu z Realu Madrid odvolán kvůli kontroverznímu ofsajdu. Evropské kluby nesou zavedení videa spíše nelibě než naopak. UEFA má, co se týče technologické novinky, co zlepšit.