Guardiola musí zaplatit za podporu katalánským politikům

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola dostal pokutu 20.000 liber (573 tisíc korun) za nošení žluté stužky, kterou demonstruje podporu katalánským politikům. Fotbalová asociace (FA) zároveň španělského kouče varovala před dalším porušením pravidla o zákazu politických gest.

Guardiola se v týdnu bránil obvinění tím, že jeho žlutá stužka není podporou katalánské nezávislosti, ale "čtyř lidí, kteří jsou ve vězení, aniž by udělali něco, za co by měli ve vězení být". Měl tím na mysli katalánské politiky a aktivisty, kteří byli uvězněni v říjnu v souvislosti s referendem o nezávislosti Katalánska, jež podle Madridu odporuje španělské ústavě.

Bývalý trenér Barcelony a Bayernu Mnichov se proti pravidlům FA provinil v únorovém utkání Anglického poháru proti Wiganu. Mimo lavičku Guardiola stužku nosit smí - měl ji i na úterní tiskové konferenci - nesmí si ji však připnout na oblečení během zápasů.