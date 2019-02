Guardiolu výkon znepokojil. Na triumf v Lize mistrů nemyslí

Fotbal plný gólů, obrat za pět minut devadesát. Středeční poslední osmifinále Ligy mistrů nabídlo konečně divákům přestřelku, na jakou celou dobu čekali. V duelu německého Schalke s anglickým Manchesterem City padlo pět branek. Hosté se nakonec radovali z důležité výhry 2:3, nicméně výhru si zajistili až v závěru. Spokojeni jsou i fanoušci, kteří se dočkali brankových hodů, na které byli zvyklí v minulých letech.

Zatímco v úterý se jednalo o gólovou bídu, když oba duely skončily bezbrankovou remízu, tak ve středu si musel fotbalový fanoušek spravit chuť. Dlouho se schylovalo k překvapení a vzdor outsidera ze Schalke už se zdál být úspěšný. V závěru zápasu se však jeho sen o senzačním vítězství nad favoritem z Anglie rozplynul. Manchester City dvěma góly Saného a Sterlinga otočil vývoj zápasu na svou stranu a veze si domů vítězství 3:2 ze hřiště soupeře.

Domácí Bentaleb zařídil před poločasem domácím gól do šatny a druhou brankou v zápase se postaral o obrat. Schalke se dostalo navíc ještě do výhody o jednoho muže navíc, když se v polovině druhé půle nechal po druhé žluté kartě vyloučit Otamendi a Guardiola musel narychlo povolat do obrany Kompanyho a stáhnout Silvu. Vyztužení defenzivy hostům pomohlo a ti se pak nadechlo k závěrečnému otočení zápasu na svou stranu.

Zápas měl všechno. Náboj, zápletku v podobě vyloučení Otemndiho v 68. minutě, až po nečekané drama až do konečného hvizdu. Podle toho se vypadalo rovněž hodnocení Pepa Guardioly. "Výsledek je neuvěřitelně dobrý, tři góly jsou dobré," shrnul trenér Manchesteru City po zápase. "Zápas však ještě neskončil. Doufejme, že naši fanoušci nám pomohou ve druhém zápase a doufejme, že se do budoucna zlepšíme," podotkl kouč anglického celku na tiskové konferenci.

Duely Manchesteru City jsou úrovni Ligy mistrů vždy bohaté. V předloňském osmifinále přehrál doma na úvod francouzské Monaco ještě v bláznivějším zápase 5:3, tentokrát zvítězil na hřišti Schalke 3:2. Jako by se v podobných přestřelkách anglický tým vyžíval, i když Guardiola si přichystal šokující zprávu na tiskové konferenci. "Nejsme připraveni bojovat o vítězství, když jsme dostali dva góly a červenou kartu, nicméně výsledek je přijatelný," prohlásil trenér Citizens.

Jeho výrok je o to šokující, že Manchester City byl před začátkem jarních vyřazovacích bojů považován za jednoho z favoritů na zisk trofeje. Sázkové kanceláře v Česku na triumf anglického celku v Lize mistrů vypisovaly i nejnižší kurzy. Šance na jejich celkové vítězství vidí bookmakeři přibližně kolem 4:1, až za ním jsou giganti ze Španělska Barcelona 5,5:1 a Real Madrid 10:1 nebo francouzský mistr Paris SG s kurzem 6,7:1.