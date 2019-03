Hráči AS Řím cítili po vyřazení křivdu kvůli videu

Velkou křivdu cítili po vyřazení v osmifinále Ligy mistrů fotbalisté AS Řím. Italský celek ve středeční odvetě prohrál 1:3 v prodloužení v Portu, ale hráči i šéf klubu James Pallotta byli přesvědčeni, že v prodloužení měli kopat penaltu po faulu na českého útočník Patrika Schicka.

AS Řím vyhrál první zápas 2:1, ale v odvetě domácí v normální hrací době výsledek dorovnali a v nastavení přidali třetí gól z penalty, kterou rozhodčí Cüneyt Cakir nařídil po poradě s asistentem u videa. Vzápětí se pokutového kopu dožadovali i hosté, ale videorozhodčí faul na Schicka jako penaltový neposoudil.

"Loni v semifinále video nebylo a doplatili jsme na to, dnes už tady video bylo a stejně nás okradli," zmínil Pallotta dva incidenty ze semifinálové odvety s Liverpoolem. "Patrik Schick byl jasně podražen, ale videorozhodčí penaltu nenařídil. Už na to nemám sílu," dodal.

Loňské vyřazení v semifinále připomněl i obránce Kostas Manolas. "Dali jsme do toho všechno, mohli jsme i vyrovnat na 2:2. Pak proti nám odpískali penaltu, a když mohli písknout jednu pro nás, tak se ani nešel na video podívat," řekl Manolas v rozhovoru pro Sky Sports Italia.

"A to je podle mě ostuda. Nemůžete někoho vyřadit takovým způsobem. Jen mi řekl, že asistent u videa žádný faul neviděl. Přitom tam byl jasný kontakt, všichni to viděli," uvedl řecký stoper. "Nerozumím tomu. V minulé sezoně nás obrali o dvě penalty proti Liverpoolu, za což se nám potom omluvili. Teď už se nemají na co vymlouvat. Když máte k dispozici video, musíte se na to jít podívat," přidal.

Kritický byl i kapitán AS Řím Daniele De Rossi. "Tohle nebylo selhání videa, selhal lidský faktor," řekl po zápase novinářům. "Kdyby se to hodnotilo jako zápas v boxu, postoupili bychom na body. Je to bolestivé, protože jsme si nezasloužili vypadnout. A za takových okolností to bolí ještě víc," dodal.

Vyřazení navíc zvýšilo tlak na trenéra Eusebia Di Francesca, o jehož odvolání začalo vedení uvažovat po prohře 0:3 v derby s Laziem. Kouč, který po zápase odmítl mluvit s novináři, za což ho podle pravidel čeká pokuta, nyní prý sám přemýšlí o odstoupení.

"Do toho mi nic není, to je mezi klubem a trenérem," řekl De Rossi. "Vždycky jsme šli za trenérem a dnes jsme dokázali, že nám na klubu záleží. Di Francesco už navždy bude koučem, který s AS Řím postoupil do semifinále Ligy mistrů. Za to si zaslouží uznání, ale víme, že zatím nemáme nejlepší sezonu a práce trenéra bude vždy spojená s výsledky," dodal.