Jablonec a Boleslav čekají odvety. Napraví úvodní duely?

Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká ve čtvrtek v Kazachstánu odvetné utkání 2. předkola Evropské ligy proti Ordabasy Šymkent. První zápas skončil 1:1. Duel začne v 16 hodin SELČ.

Středočeši se na souboj se čtvrtým celkem kazašské soutěže ideálně naladili, když doma v nedělním ligovém zápase obrátili nepříznivý stav s Opavou a zvítězili 4:1.

"Je to povzbuzení. Za prvé jsme utkání otočili, což je vždycky příjemné. Za druhé jsme navázali na góly, které jsme dávali na jaře. Přiznám se, že jsem byl z toho trošku nervózní, že nám to tak nelepí, ale tohle utkání se nám povedlo. Doufám, že nám to vydrží," řekl trenér Jozef Weber ČTK a deníku Sport před odletem do Šymkentu, kam tým vyrazil s předstihem v úterý v noci.

Středočeši z uplynulých šesti soutěžních utkání vyhráli čtyřikrát. Ještě lepší bilancí se pyšní soupeř, který z posledních sedmi duelů poznal jediného přemožitele.

Kouč Šymkentu Kachaber Cchadadze výkon Mladé Boleslavi v prvním vzájemném duelu ocenil. "Byla defenzivně dobře připravená. Nedokážu si vysvětlit, proč byla všude o krok dopředu, proč jsme je nedokázali dostupovat. Boleslav si dobře předávala míč a měla větší šance, ale musím svůj tým pochválit. Myslím si, že se Boleslav připraví na naši obranu. Očekávám, že první vstřelený gól v odvetě bude rozhodující," uvedl gruzínský trenér.

S tím souhlasí i Weber. "V tom úmorném vedru očekávám taktickou bitvu a můžu souhlasit s tím, co řekl jejich trenér, že může rozhodnout jeden gól," prohlásil bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Očekává i bouřlivou atmosféru, kterou osobně v Šymkentu zažil v 1. předkole Evropské ligy proti Torpedu Kutaisi. "Co máme zprávy, mělo by být vyprodáno. Když jsem na tom utkání byl já, bylo tam 13, 14 tisíc lidí. Tak to má v poháru vypadat - peklo, dobrá atmosféra," konstatoval Weber.

Mladá Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/07 a 2007/08, od té doby ale šestkrát za sebou vypadla v předkole. Přes 2. předkolo přešli Středočeši ve třech ze čtyř případů. Naopak Šymkent hraje 2. předkolo teprve podruhé v historii. Před sedmi lety vypadl v této fázi s norským Rosenborgem.

Vítěz dvojutkání se ve 3. předkole střetne buď s Alaškertem, nebo FSCB. K postupu má výrazně blíž bývalá Steaua Bukurešť, která si z Arménie přivezla triumf 3:0.

Jablonec ztrácí jeden gól

Fotbalisty Jablonce čeká ve čtvrtek odveta 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan. Severočeši před týdnem v úvodním duelu po strastiplné cestě do Arménie překvapivě prohráli 1:2 a doma budou muset proti outsiderovi dotahovat ztrátu.

V případě postupu by Jablonečtí ve 3. předkole pravděpodobně narazili na anglický Wolverhampton, který bude v odvetě na hřišti severoirských Crusaders hájit náskok 2:0. Severočeši by na cestě do základní skupiny, kam vloni prošli přímo, museli zdolal ještě závěrečné 4. předkolo.

Jablonec si úvodní porážkou v Gjumri, kde Pjunik hrál kvůli kolizi s evropským šampionátem devatenáctek, dvojzápas nečekaně zkomplikoval. Severočeši po dvou gólech Artura Miranjana prohrávali v pauze s arménským vicemistrem 0:2 a po přestávce už jen snížil Martin Doležal.

Jablonečtí před utkáním zažili velké dopravní komplikace. Původní ranní let byl kvůli několikahodinovému zpoždění stroje zrušen, náhradní dopravce nedostal povolení k přeletu přes východní Evropu a Severočeši odcestovali až večer se zpožděním 12 hodin vládním speciálem.

"První poločas jsme tam prospali, ale v druhém jsme byli lepší. Jsem rád, že jsme dali tu branku. Prohra nás samozřejmě mrzela, bylo to zklamání. Čeká nás hodně těžká odveta, my se na ni musíme připravit a zvládnout ji," řekl novinářům jablonecký trenér Petr Rada.

Zatímco Severočeši si vloni poprvé v historii zahráli základní skupinu pohárů, maximem Pjuniku je 3. předkolo, kde před rokem vypadl s Maccabi Tel Aviv. V roce 2011 arménský celek ve 2. předkole Ligy mistrů utrpěl dva debakly 0:4 doma a 1:5 venku s Plzní.

"Musíme se připravit na silného soupeře. Tady to bylo trošku podceňované, četl jsem, že je ostuda, že jsme tam prohráli. Ale Pjunik Jerevan hraje předkola prakticky každý rok. Jestli se dostane dál, to už je jiná věc, ale v součtu má těch zápasů v předkolech možná víc než my," podotkl Rada. "Takže určitě je to zkušený tým, který má směrem dopředu spoustu hodně kvalitních hráčů," dodal bývalý reprezentační kouč.

Jablonec doma vyhrál osm soutěžních zápasů za sebou a na odvetu se naladil nedělním vysokým triumfem 6:0 nad Slováckem. Vítězství se dočkal po dvou porážkách na Spartě a v Arménii. V pohárech ale Severočeši doma v posledních šesti utkáních nevyhráli.

Pjuniku ještě nová ligová sezona nezačala. Jerevanský tým musel hrát už 1. předkolo Evropské ligy, v němž po remíze 3:3 doma a výhře 2:1 venku vyřadil Škupi Skopje. V soutěžních zápasech už dvanáctkrát po sobě neprohrál.

"Vítězství nad Slováckem by hráčům mělo dodat trošku sebevědomí. Věřím, že se na odvetu dobře připraví a zvládneme to," dodal Rada.

Zápas začne v Jablonci ve čtvrtek v 19:00.