Je to v našich silách, neúspěch si nepřipouštím, prohlásil Ščasný

Fotbalisté Sparty mají před sebou jedno z nejdůležitějších utkání celé sezony. Vzhledem k tomu, že v Srbsku v prvním utkání prohráli 0:2, na domácím hřišti tak musí pořádně zabrat, aby zabránili brzkému vypadnutí z evropských pohárů. Pomoci k tomu má i Zdeněk Ščasný, který po prvním neúspěchu dočasně nahradil na lavičce odvolaného Hapala.

"V přípravě určitě zazní, že jsme se Sönderjyske dokonce prohrávali v poločase, měli jsme na to podstatně míň času a dokázali jsme to otočit. To je jedna z věcí, které použiju," řekl na tiskové konferenci Ščasný, který předloni proti Sönderjyske rovněž trénoval Spartu.

Po rychlém přesunu na lavičku dovedl Ščasný sparťany k výhře nad Jabloncem. "Důležité je i to, že byť jsme hráli ve čtvrtek v Srbsku a vrátili jsme se v pátek pět ráno, stejně jsme dokázali v neděli v lize Jablonec přeběhat. Budu hráčům říkat, že při správném způsobu hry jsme schopni naplno odběhat 90 a víc minut a předvést kvalitní výkon. Když budeme hrát jako tým, jsme schopni odehrát zápas dobře," dodal Ščasný.

Sparťané potřebují skórovat minimálně dvakrát, aby se alespoň prodlužovalo. O jeden gól navíc by znamenalo postup už po základní hrací době. "Ideální by bylo, kdyby to rychle bylo 3:0. Kvůli fanouškům i klukům na hřišti by bylo super, kdyby branku dali rychle. Ale nechci kategoricky mluvit o nutnosti vstřelit rychlý gól, protože i když gól nedáme, kluci musejí být trpěliví a chápat, že to může přijít třeba v 80. minutě. Nechci hráče dostat do situace, aby panikařili, když ve 20. minutě nepovedeme," upozornil Ščasný.

Případný nepostup do dalších bojů by pro Spartu znamenal velké komplikace. "Od té chvíle, co jsem minulý týden do této dvojfunkce vstoupil, jsem si zakázal další úvahy. Soustředím se jen na nejbližší zápas. Snažím se týmu předat co nejvíc z toho, co umím. Souvislosti ve stylu 'co by, kdyby' si nepřipouštím, není na to čas, zápasy jdou rychle po sobě," uvedl Ščasný.

Klíčem k úspěchu bude udržet hráče srbského celku na uzdě a nepouštět je do protiútoků. "Do brejků jsme je pouštěli sami našimi hloupými ztrátami. Pokud ale budeme hrát týmově, bude těch ztrát mnohem méně. Možná jsme si mysleli, že to bude snadnější soupeř než Crvena zvezda. Nakonec nebyl, jen hráli jiným způsobem a my jsme si tam bohužel zadělali na malér. Teď musíme soupeře donutit hrát tak, aby byl co nejvíc vzadu," řekl Ščasný.