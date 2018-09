Jejich stadion je noční můra. Neapol chce hrát Ligu mistrů v Bari

Šéf fotbalové Neapole Aurelio De Laurentiis má v úmyslu požádat Evropskou fotbalovou unii UEFA, aby italskému klubu povolila hrát zápasy Ligy mistrů místo na domácím stadionu ve 250 km vzdáleném Bari. Funkcionář také prohlásil, že fanouškům na každé utkání zaplatí tisíc autobusů.

"Stadion v Neapoli je noční můra," řekl De Laurentiis v rozhovoru pro deník Corriere dello Sport. "Tak špatný stadion navíc Neapol na mezinárodní scéně omezuje. Bude to trvat dva roky, ale postavím nový, aby mi nikdo nemohl nemohl nic vyčítat," přidal.

Do té doby chce De Laurentiis hrát na stadionu v Bari, které koupil v létě poté, co klub kvůli finančním problémům spadl ze druhé do čtvrté ligy. S nápadem však nesouhlasí Luigi Di Magistris, starosta Neapole, které chátrající stadion patří.

"Jeho nápad je nepraktický a nesmyslný. Už jen o něčem takovém přemýšlet je vážná věc. Neapol hraje a bude hrát na stadionu San Paolo," prohlásil Di Magistris. Neapol se v základní skupině Ligy mistrů utká s Liverpoolem, Paris St. Germain a Crvenou zvezdou Bělehrad.