Jsme primitivní tým, padli jsme na dno, řekl útočník Legie

Fotbalisté Legie Varšava jsou pod velkým tlakem. Úřadující polští šampioni překvapivě nezvládli úvodní utkání 3. předkola Evropské ligy, když na domácím stadionu podlehli lucemburskému celku Dudelange. Zkušený útočník Michal Kucharczyk po nepovedeném výkonu řekl, že se jeho mužstvo zapsalo do historie jako primitivní tým, který padl na dno.

Minulý týden úřadující polští šampioni vypadli v druhém předkole milionářské Ligy mistrů, když nestačili na Spartak Trnava. A nyní mají za sebou další ostudný výsledek. Legia ve čtvrtek nezvládla ani vstup do kvalifikace Evropské ligy, když ve Varšavě nečekaně nestačila na lucemburský tým Dudelange.

Skóre se poprvé měnilo ve čtyřiadvacáté minutě, když se prosadil hostující kanonýr Clément Couturier. Legia sice hned za další tři minuty zásluhou Španěla Carlitose vyrovnala, chvilku před koncem prvního poločasu ale dostal červenou kartu čtyřiatřicetiletý stoper Inaki Astiz, což poslalo domácí do kolen. V druhé půli rozhodl o výhře lucemburského mužstva proměněnou penaltou David Turpel.

Závěr duelu už provázel hlasitý pískot fanoušků, po konečném hvizdu hlavního rozhodčího ale kritikou nešetřili ani samotní hráči. "Zapsali jsme se do historie jako primitivní mužstvo. Klub, jako je ten náš, si nemůže dovolit takové porážky, tím spíš, že Dudelange zvítězilo zaslouženě," řekl zkušený útočník Michal Kucharczyk.

Bývalý polský reprezentant, který přišel do týmu z hlavního města v roce 2009, uvedl i to, že jeho parťákům chybí týmovost. "Myslím si, že i v deseti jsme měli dominovat, ale zůstali jsme zatlačeni do defenzivy a dělali spoustu chyb. V šatně sice tvoříme mužstvo, ale na hřišti každý hraje jen za sebe. Jestli se nedokážeme sjednotit a nebudeme tvořit tým, budeme pořád prohrávat," uvedl.

Varšavští jsou na tom podle něj nejhůř za posledních několik let. "Momentálně jsme spadli až na dno. Pokud se od něj odrazíme, ukážeme naši třídu, ale jestli ne, budou na nás fanoušci nadále pískat. Nic jiného si ani nezasloužíme," uzavřel.

Další utkání čeká svěřence trenéra Aleksandara Vukovice v neděli, kdy odehrají zápas v Gliwicích. Odveta třetího předkola Evropské ligy je na programu ve čtvrtek.