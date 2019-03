Juventus po hattricku Ronalda postupuje, Man City dal 7 gólů

Fotbalisté Juventusu díky hattricku Cristiana Ronalda otočili osmifinále Ligy mistrů s Atléticem Madrid a postoupili do čtvrtfinále. Turínský celek díky třem gólům portugalské hvězdy v domácí odvetě zvítězil 3:0 a odčinil porážku 0:2 z prvního zápasu ve Španělsku.

Do čtvrtfinále postoupil i Manchester City, který rozstřílel 7:0 Schalke a připsal si nejvyšší výhru v evropských pohárech v klubové historii. Dva góly domácích dal Sergio Agüero a proti svému bývalému klubu se prosadil i Leroy Sané, jenž navíc přidal tři asistence.

Odvetná osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů: Manchester City - Schalke 04 7:0 (3:0) Branky: 35. z pen. a 38. Agüero, 43. L. Sané, 57. Sterling, 71. B. Silva, 78. Foden, 84. Jesus. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Rainville (video, všichni Fr.). ŽK: Danilo, Zinčenko - Bruma. Diváci: 51.518. První zápas: 3:2, postoupil Manchester City. Juventus Turín - Atlético Madrid 3:0 (1:0) Branky: 27., 48. a 86. z pen. Ronaldo. Rozhodči: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Makkelie (video, všichni Niz.). ŽK: Bernardeschi - Juanfran, Giménez, Vitolo. Diváci: 40.884. První zápas: 0:2, postoupil Juventus.

Obě odvety jsme vám zprostředkovali pomocí aktualizovaného článku níže.

Juventus - Atlético 3:0 (první zápas 0:2)

Atlético Madrid si ani v nastaveném čase nevypracovalo žádnou pořádnou šanci, a tak po velmi pasivním odvetném utkání v Lize mistrů končí. Ronaldo vs Atlético 3:0, Juventus živí naději na celkové vítězství.

Konec zápasu.

Nastavuje se pět minut.

Výborně hrající Bernadeschi si došel pro penaltu, když ho zcela nepochopitelně fauloval Correa. K té se postavil Cristiano Ronaldo a dovršil hattrick! Juventus vede 3:0 a nyní by postupoval!

Moise Kean je na place pár sekund a už mohl být hrdinou! Dostal krásný míč za obranu a šel poměrně sám na branku, jenže tu o několik centimetrů minul!

Strategie Juventusu je od počátku jasná, dostat míč na křídlo a snažit se co nejlépe odcentrovat. Domácí s tím počítají a chodí minimálně ve třech do velkého vápna.

Za hosty se snažil zahrozit střídající Correa, zamířil o pár metrů vedle pravé šibenice.

Pokud by se skóre do konce utkání už nezměnilo, tak by se šlo do prodloužení!

Góóól! Cristiano Ronaldo vyskočil tradičně nejvýše a jeho hlavička přešla brankovou čáru o několik milimetrů. Branku hlavnímu rozhodčímu potvrdila gólová technologie a v Turíně vypukla euforie. Ve 49. min. je stav 2:0!

Začal druhý poločas.

Konec prvního poločasu.

Poslední sekundy úvodního dějství patřily madridským. Morata si nikým nehlídaný naskočil na pěkný centr, ale jeho hlavička šla o metr nad branku.

K přímému volnému kopu z ideální pozice se postavil asistent první branky, italský reprezentant však o kousek přestřelil.

Góóól! Snaha se vyplatila! Na perfektní centr Bernadeschiho si naskočil kdo jiný než Cristiano Ronaldo a z blízka usměrnil míč hlavou do sítě Atlética. Stará dáma vede ve 27. min. 1:0!

Atlético se ještě nedostalo za polovinu. Juventusu k pořádnému ohrožení branky schází přesnější finální fáze.

Real hrozí hned od začátku. Po dvou šancích Matuidiho se kopal roh, po kterém padl gól. Jenže rozhodčí Kuijpers ho správně pro faul Ronalda na Oblaka neuznává.

Utkání právě začalo!

Základní sestavy:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Matuidi, Pjanič, Can - Bernadeschi, Mandžukič, Ronaldo

Atlético: Oblak - Arias, Godin, Gimenez, Juanfran - Saul, Koke, Rodrigo, Lemar - Morata, Griezmann

Manchester City - Schalke 7:0 (první zápas 3:2)

Hlavní sudí ukončil exhibici Manchesteru, který si v odvetě s chutí zastřílel a zaslouženě postupuje.

Konec zápasu.

Góóól! Prosadil se i střídající Gabriel Jesus, jenž zakončil akci Citizens zpoza velkého vápna. V 84. minutě 7:0.

Góóól! Číslo šest! Opět v hlavní roli Sané, který po převzetí míče vyzval ke skórování mladíka Fodena, jenž příležitostí nepohrdl. Po blafáku brankáři zkušeně zasunul do prázdné svatyně. V 78. min. vede City 6:0!

Góóól! Máme tu populárního búra. Sané dostal míč na křídle, nezištně ho předložil Bernardu Silvovi a ten se ze vzdálenosti pokutového puntíku nemýlil. V 71. minutě 5:0.

Góóól! Manchester si nedá pokoj. Po další svižné akci se dostal do zakončení Sterling, jenž střelou z první překonává bezmocného Fahrmanna. City vede v 57. min. už 4:0.

Sané si naběhl za obranu, kde ho přesně našel jeden ze spoluhráčů, a svoji akci i skvěle zakončil. Videorozhodčí ale na situaci upozornil a pro ofsajd se gól neuznává.

Začal druhý poločas.

Konec prvního poločasu. Citizens si pojistili náskok z prvního utkání a druhý poločas bude už jen formalita.

Góóól! Je hotovo. Hororový závěr prvního poločasu zakončuje Leroy Sané, jenž po krásné průnikové přihrávce překonává Fahrmanna mezi nohy. Ve 43. min. 3:0.

Góóól! A vzápětí přichází pojistka. Sterling předložil patičkou míč Agüerovi a ten dnes rozvlnil síť podruhé. Ve 38. min. 2:0!

Góóól! Manchester City se ujímá vedení! Bruma fauloval ve svém pokutovém území a nabídl domácím penaltu. Tu s přehledem obloučkem proměňuje kanonýr Sergio Agüero. Ve 35. minutě 1:0.

34 procent držení míče a žádný pokus o zakončení pouze vystihuje aktivitu německého klubu.

Sergio Agüero se dostal k zakončení uvnitř pokutového území, jeho střela končí na tyči!

Domácí neponechávají nic náhodě a svého soupeře drtí svými typickými krátkými přihrávkami. Hosté zatím pouze brání a běhají bez míče.

Utkání právě začalo!

Základní sestavy:

Man. CIty: Ederson - Danilo, Walker, Laporte, Zinčenko - Gündogan, D. SIlva, B. Silva - Sané, Sterling, Agüero

Schalke: Fahrmann - Bruma, Stambouli, Sane, Oczipka - Serdar, McKennie, Konoplyanka, Bentaleb, Burgstaller - Embolo