Kolář: Musíme hrát na nulu. Věřím, že dáme gól a postoupíme

Třikrát udržel slávistický brankář Ondřej Kolář v české nejvyšší soutěži nulu, proti Dynamo Kyjev v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů ovšem ne. V 82. minutě ho pajdavou střelou překonal slovinský legionář Benjamin Verbič.

Nebudí vás ten gól ze sna?

Byl hodně nešťastný, sešlo se při něm spousta chyb. Střela mě trefila do nohy a zkroutilo se to do brány. Mohli jsme to zvládnout s nulou. Takový laciný gól se nesmí opakovat.

Byl jste víc naštvaný na sebe, že jsem míč nezachytil, nebo na spoluhráče, že Verbiče pustili do jasné šance?

Byl jsem celkově zklamaný. Po hřišti běhaly dva balony, pak asi byl mírný ofsajd a my inkasovali.

Pro předchozí generace bývalo Dynamo Kyjev pojmem. Pro vás taky?

Pro mě je pořád velikým. Bývalí spoluhráči z Liberce (Serhij Rybalka a Vladislav Kalitvincev v ročníku 2013/2014), kteří tímto klubem prošli, mi vyprávěli, jak to tam chodí. Je skvělé, že si s nimi můžeme zahrát. Škoda, že to doma skončilo jenom 1:1.

Probíral jste s nimi, co se dá nyní na Dynamo vymyslet?

Vůbec, já už s nimi v kontaktu nejsem.

Co tedy na ně bude platit?

Vzadu musíme hrát na nulu a nějaký gól dát, abychom postoupili. Já věřím, že nám to podaří a půjdeme Ligou mistrů dál. Třeba ze standardky, na to jsme se hodně chystali. V prvním zápase jsme jich měli dost, měla by se některá vydařit.

Čekáte, že Dynamo bude hrát doma jinak?

Myslím, že budou hrát stejně. Nalezou na nás a budu nám chtít dát gól. Jejich herní styl bude stejný. Očekávám víc práce a věřím, že klukům pomůžu.

Může dojít i na penalty. Připravovali jste na ně?

Nemám případné střelce nastudované, budeme to řešit před zápasem s trenérem. On to zná. Nějaké vytáhne, jak je kopali. Všechno probírám s ním a toho se držím.