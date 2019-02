Kolář už viděl gól. Ofsajd jsem nečekal, přiznává brankář

Už čtvrtou nulu ze sedmi zápasů v této sezoně Evropské ligy udržel brankář fotbalistů Slavie Ondřej Kolář, přestože zápas s Genkem na úvod vyřazovací části byl na obou stranách plný šancí. Nejvíce čtyřiadvacetiletému Kolářovi zatrnulo po hodině hry, kdy hostující kapitán Leandro Trossard dorazil míč do slávistické sítě, jelikož si myslel, že o ofsajd nepůjde.

"Pro mě byl nejtěžší nájezd (De Norreho) ze strany. Měl jsem štěstí, že se to odrazilo vedle. Bylo tam více momentů, třeba jak tam (Trossard) dorážel a byl to ofsajd. Popravdě jsem se otáčel s tím, že je to gól, s ofsajdem jsem nepočítal," řekl novinářům Kolář.

Přečkal i moment z 32. minuty, kdy Trossard orazítkoval z úhlu tyč. "Popravdě jsem se modlil, ať mě trefí nebo netrefí branku, protože tady ty situace jsou těžké a může si se mnou udělat cokoli. Trefil to dobře a při našem štěstí dneska to byla tyč a šlo to ven," uvedl bývalý gólman Liberce.

Z čistého konta měl radost. "Potěší každá nula, ale to je zásluha celého týmu. Dneska výborně fungovala obrana, já jsem klukům pomohl. Myslím si, že nuly jak v Evropské lize, tak i v domácí soutěži jsou zasloužené. Je to týmová práce. Hrajeme odzadu organizovaně a neděláme zbytečné chyby," konstatoval Kolář, který v minulosti chytal i za mládežnické reprezentace.

Uznal, že bezbrankový stav neodpovídal průběhu hry. "Dnešní zápas byl obrovsky těžký. Věděli jsme, do čeho jdeme. Jsem rád, že jsme nedostali gól, ale tomuhle zápasu by spíš seděl výsledek 2:2, ne 0:0," prohlásil Kolář.

I přes řadu neproměněných šancí svého mužstva bere výsledek pozitivně. "Jedeme tam s tím, že jsme gól nedostali, a věřím tomu, že nějaký dáme a postoupíme," dodal Kolář.