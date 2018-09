Koubek: Zápasy s Jabloncem budou speciální. Chceme postoupit

Fotbalového brankáře Tomáše Koubka čeká ve čtvrtek mimořádný zápas, poprvé od loňského přestupu do Rennes se postaví českému soupeři. Šestadvacetiletý reprezentační gólman bude s francouzským týmem na úvod skupiny Evropské ligy čelit Jablonci, který má v kádru několika jeho kamarádů. Má velkou motivaci ukázat, že si vybral správný tým. Věří, že s Rennes potvrdí roli favorita.

"Budu se snažit brát to jako každý normální zápas, ale bude speciální, protože některé kluky znám a taky kvůli jazyku, že budu všemu rozumět. O to větší je pro mě motivace ukázat, že jsem šel do správného, velkého klubu, a potvrdit to, že bychom měli Jablonec porazit," řekl novinářům Koubek.

S několika jabloneckými hráči se v minulosti potkal v jednom týmu a pod trenérem Petrem Radou nastupoval za Spartu. "Nejlíp se asi znám s Tomášem Holešem, s nímž jsem působil v Hradci Králové. S Trávou (Trávníkem) se taky známe z jednadvacítky, s Davidem Hovorkou jsme hrávali ve Spartě a předtím v Liberci. Jsou tam další hráči, které znám z ligy. Těch, s kterými mám bližší kamarádský vztah, tam je několik. Trenéři samozřejmě taky. Takže se těším," uvedl Koubek.

"Hecovačka už nějaká proběhla, kluci se ptali, jak to u nás vypadá a na co se mají těšit. Věřím, že to pro ně bude překvapení, protože bych rád, abychom se ukázali v dobrém světle. Sázky ale neproběhly," doplnil.

Rennes, kde v minulosti chytal Petr Čech, si zahraje hlavní fázi pohárů po sedmi letech, Jablonec dokonce poprvé. "Máme respekt ke všem, ale víceméně se moc nezabýváme soupeři, soustředíme se spíš na svou hru. Samozřejmě cokoliv bude chtít trenér o Jablonci vědět, tak mu řeknu, hráče znám. Myslím, že stejně jako naši hráči nemají moc zkušeností s Evropskou ligou, bude to pro ně něco nového. Věřím, že nám taky pomůže domácí stadion, návštěva, na kterou kluci z Jablonce nejsou zvyklí," řekl Koubek.

"Je dobře, že začínáme s Jabloncem doma. Oni budou poprvé okusovat tu atmosféru Evropské ligy, my samozřejmě taky, ale věřím, že by to mohla být naše výhoda. Myslím, že kvalitou by to asi mělo být na naší straně, ale sám jsem na tu konfrontaci zvědavý. Bude pro nás hrozně důležité, abychom vstoupili do Evropské ligy vítězstvím," dodal.

Ještě větší zápas pro něj přijde na konci listopadu, kdy s Rennes zavítá do Jablonce. "Až přijedu domů, to bude ještě speciálnější. Myslím, že před tím zápasem to bude asi složitější. Už jen co se týče vstupenek, které určitě budu shánět pro spoustu lidí. To vždy do hlavy nějak vleze. Ale pak na hřišti, když už to začne, to budu brát jako normální zápas, který mám každý týden. Věřím, že to pro mě problém nebude," prohlásil.

Rennes stejně jako Jablonec v generálce prohrálo, město v Bretani je ale na vstup do pohárů natěšené. Ve skupině jsou ještě Dynamo Kyjev a Astana. "Rennes je v Evropské lize po sedmi letech, lidi jsou teď na pozitivní vlně, protože jsme měli skvělou minulou sezonu. Těší se všichni, ceny vstupenek nejsou nic drahého, takže i tenhle směr, aby zápasy byly vyprodané, tam je. Věřím, že budeme přepisovat historii. Rennes ještě nezvítězilo ve skupině pohárů, takže i tohle je pro nás motivace a cíl. Chceme určitě jít dál ze skupiny," řekl Koubek.

Mezi tyčemi by v Evropské lize neměl chybět. "Myslím, že ligu a evropské poháry bych měl chytat já, druhý gólman by měl zase chytat domácí poháry," doplnil.