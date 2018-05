Krutý fotbal. Jsem velmi, velmi, velmi smutný, hlesl Wenger

Trenér Arséne Wenger se chtěl s fotbalisty Arsenalu po 22 letech ve funkci rozloučit ziskem trofeje, ale to se mu nepovede. V semifinále Evropské ligy londýnskému celku vystavilo stopku Atlético Madrid po výsledcích 1:1 a 1:0. A francouzský kouč připustil, že je to pro něj velmi smutné loučení.

"Jsem velmi, velmi, velmi smutný. Fotbal umí být hodně krutý. Většinou je nádherný, ale pak vám přináší okamžiky, jako je tento, a je to až mučivé," prohlásil Wenger.

Domnívá se, že si Arsenal vyřazení v semifinále nezasloužil, ale doplatil na zbytečné chyby. "Doma jsme vedli, ale dostali jsme stupidní gól. A v odvetě dostaneme gól z protiútoku minutu před poločasem. To byly klíčové okamžiky. Atlético přitom do té doby hrálo bojácně, ale ten gól jim dodal hodně kuráže," konstatoval Wenger.

O gól se postaral Diego Costa, který si počkal, až gólman David Ospina půjde na zem, a vystřelil do horní části branky. "Diego Costa je Diego Costa. Ukázal, proč je jedním z nejlepších útočníků na světě," ocenil Wenger kvalitu soupeře.

Nyní nepochybuje o tom, že Atlético uspěje i ve finále proti Marseille. "I když jsme hráli dobře, tak to bylo proti velmi dobrému soupeři, kterému gratuluji k postupu. A myslím si, že vyhraje celou soutěž," řekl Wenger.

"My bohužel postrádali lepší řešení situací na útočné třetině hřiště. Šancí jsme měli mít mnohem více. Atlético ale velmi dobře brání a jen Diego Godín zabránil při centrech možná šesti šancím. My si to ale pokazili už doma, kde jsme měli rozhodnout," litoval Wenger nevyužité dlouhé přesilovky v prvním utkání.