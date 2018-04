Liverpool má nakročeno do semifinále, zastřílela si i Barcelona

Fotbalisté Liverpoolu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů doma porazili anglického rivala Manchester City překvapivě hladce 3:0 góly z úvodní půlhodiny. Mezi nejlepší čtyřku elitní soutěže nakročila i Barcelona, která na svém stadionu přejela AS Řím 4:1. Pouze na lavičce hostů zůstal český reprezentant Patrik Schick. Čtvrtfinálové odvety se hrají příští úterý.

Liverpool začal premiérový pohárový souboj se City výborně a už ve 12. minutě se dostal do vedení. Firmino sice brankáře Edersona neprostřelil, ale po závaru ještě nahrál Salahovi, který už zblízka uspěl. Egyptský útočník vstřelil 38. soutěžní gól za "Reds" v této sezoně.

Domácí ve 21. minutě vedli už o dvě branky, když se nepokrytý Oxlade-Chamberlain prosadil tvrdou ranou k tyči. Sedmou asistenci v sezoně LM si připsal nejlepší nahrávač soutěže Milner. Liverpool nad suverénním lídrem anglické ligy dál dominoval a po půl hodině hry zvýšil hlavou Mané po Salahově centru.

Ve druhém poločase tlak Liverpoolu oslabil i proto, že v 52. minutě musel kvůli zranění ze hřiště Salah. Svěřenci Pepa Guardioly mohli na konci alespoň snížit, ale Sané nepropálil brankáře Kariuse a dorážka nebyla uznána kvůli ofsajdu. City tak prohráli šestý z posledních devíti soutěžních zápasů s Liverpoolem.

AS Řím v předchozím utkání na Camp Nou v listopadu 2015 utrpěl debakl 1:6, ale dnes držel s domácím favoritem krok déle. Brankáře Alissona v 18. minutě při Rakitičově střele zachránila tyčka. Za 20 minut už Barcelona otevřela skóre. De Rossi se vložil do Iniestovy přihrávky na Messiho a nešťastně ji tečoval do vlastní branky.

Italský tým, který se v první půli dvakrát marně dožadoval penalty, měl podobnou smůlu i v 55. minutě. Umtiti po rohu zblízka napálil tyčku a míč se od stopera Manolase odrazil do vlastní sítě. Za další čtyři minuty zvýšil na 3:0 Piqué snadnou dorážkou Suárezovy střely.

Římané v závěru ožili a duel zdramatizovali. Gólman Ter Stegen nejprve výborně zlikvidoval pokusy střídajícího Defrela a Perottiho, ale v 80. minutě přece jen kapituloval, když ho zblízka překonal Džeko. Barcelona však v 87. minutě znovu potrestala chybu AS. Gonalons odvrátil míč jen k volnému Luisi Suárezovi a ten nedal Alissonovi šanci. Uruguayský kanonýr v LM ukončil desetizápasovou šňůru bez gólu.