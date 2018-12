Liverpool svede s Neapolí boj o postup do osmifinále

Fotbalová Liga mistrů pozná v úterý večer další tři osmifinalisty. Situace je nejkomplikovanější ve skupině C, kde ještě ani jeden tým nemá nic jistého a poslednímu finalistovi Liverpoolu hrozí vyřazení. O jedno postupové místo se hraje ve skupině B, kde se o něj na dálku poperou Tottenham a Inter Milán. Ve skupině D se už v posledním kole hraje jen o třetí příčku a skupina A už je rozhodnutá, jen se bude rozhodovat o tom, kdo postoupí z prvního místa.

Liverpool se posledními dvěma porážkami v Bělehradě a v Paříži dostal ve skupině C do svízelné situace. Aby mohl dál pomýšlet na zopakování finálové účasti, musí doma porazit Neapol, která už 12 zápasů po sobě neprohrála. A navíc ideálně o dva góly, aby měl situaci plně ve svých rukou. Pokud by Liverpool prohrál, hrozilo by mu, že skončí ve skupině poslední a nepůjde ani do Evropské ligy.

"Je to pro nás zápas podzimu. Opravdu klíčový zápas. Věřím, že nám pomohou fanoušci," prohlásil trenér Jürgen Klopp, jehož může uklidňovat skutečnost, že Liverpool je doma silný a neprohrál zde v anglické lize či Lize mistrů už 37 zápasů v řadě. "Věřím, že dostaneme to, co si zasloužíme. Když nebudeme dostatečně dobří, tak prostě popřejeme soupeřům k postupu," dodal kouč Liverpoolu.

Neapol rozhodně má na Anfield Road o co bojovat, jelikož by ji zřejmě porážka připravila o postup. Zachránit by ji mohla v takovém případě jen prohra PSG v Bělehradě. Pokud by totiž skončily tři týmy na devíti bodech, byla by na tom Neapol nejhůře.

Ve svízelné situaci je také Tottenham, který potřebuje uhrát na půdě Barcelony alespoň stejně bodů jako Inter Milán doma proti poslednímu PSV Eindhoven. Barcelona přitom doma na Camp Nou prohrála jediné z posledních 40 soutěžních utkání. Vzhledem k tomu, že Katalánci už ale mají jisté první místo, očekává se, že budou šetřit opory v čele s Lionelem Messim.

"I když budou šetřit hráče, tak stále mají mimořádně silný tým a budeme muset předvést skvělý výkon. Ale v minulosti už jsme ukázali, že dokážeme porazit i ty nejlepší kluby," řekl obránce Tottenhamu Jan Vertonghen.

PSV Eindhoven už nemá na půdě Interu o co hrát, trenér Mark van Bommel by tak mohl dát šanci mladým hráčům včetně českého záložníka Michala Sadílka, který v pátek prožil debut v nizozemské lize. Ale ten spíše bude jako kapitán pomáhat juniorce v boji o postup v Youth League.