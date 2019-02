Mág Trpišovský. K vyřazení Genku použil tři překvapivé žolíky

Dlouho přemýšlel nad tím, koho vybrat. Nakonec slávistický trenér zvolil čtyři hráče, kteří letos hráli poprvé. Odvážný tah však Jindřichovi Trpišovskému vyšel a v odvetě Evropské ligy jednoznačně přehrál belgický Genk 4:1. Zcela nově vytvořená záloha se ukázala klíčem k úspěchu a postupu. Český fotbal díky genialitě kouče sešívaných má opět po roce zástupce v osmifinále druhé nejprestižnější kontinentální soutěže.

Nasadit čtyři hráče do základní sestavy, když přitom ani jeden z nich do žádného ostrého zápasu v jarní části nezasáhl a Masopust dokonce nehrál od začátku listopadu, je pro někoho pravděpodobně čiré bláznovství a risk, ne však pro Jindřicha Trpišovského.

Slávistický kouč nechal na lavičce sedět taková jména, jako jsou Hušbauer či Stoch a místo nich poslal na hřiště Krále, Masopusta, Traorého či do obrany Deliho. "Neriskovali jsme vůbec. Udělali jsme pro postup to nejlepší, co jsme mohli. S trenérským týmem jsme nad tím dlouho seděli a hledali jsme nejlepší variantu, abychom zápas zvládli," prohlásil sebejistě Trpišovský. "Není to jednoduché se rozhodnout, ale někdy musíte. Vycházela mi jako nejlepší varianta, jak zápas odstartovat."

Nováčci zazářili

Odvážný tah mu přitom vyšel dokonale. Slavia ovládla střed hřiště, kde měla v úvodním zápase velké problémy a rázem z toho plynulo už nespočet brankových příležitostí v prvním poločase, kde rychle srovnala. Po změně stran vládl na hřišti už pouze tým z Edenu. "Klíč jsme viděli v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Potřebovali jsme vybrat tři hráče, kteří se obětují, naběhají 16 kilometrů a vyřadí tyto hráče ze hry. Zároveň aby byli schopni jít po zisku míče nahoru do útočné fáze," odtajnil po zápase Trpišovský.

Všichni nováčci splnili úkoly na výbornou. Genk neměl z čeho zahrozit. Král byl po konečném hvizdu vůbec rád, že došel do kabiny. Podle Trpišovského musí zapracovat ještě na fyzičce. Unavení Masopust a Traoré po dobře odvedené práci střídali v průběhu hřiště. Nasazení fotbalisty z Pobřeží slonoviny přitom slávistické příznivce hodně znepokojovalo, nicméně Trpišovský věděl, co dělá. "Odehrál skvělá utkání v Evropě, jak v Kodani, tak v Petrohradu. Uvažovali jsme o něm už do Plzně. Nakonec jsme to neudělali a hodně jsme toho litovali," podotýkal slávistický kouč. Třicetiletý záložník přitom vstřelil vítězný gól a poté přepustil místo Stochovi, který zkázu Genku dvěma přesnými přihrávkami na góly Škody dokonal.

I volba na Lukáše Masopusta, se ukázala jako geniální. Trpišovský věděl, že 26letý středopolař nehrál tři měsíce, naposled 3. listopadu, přesto ho poslal na trávník od první minuty. "Byla to reakce na Trossarda. Uprostřed rotuje hodně a s Coufalem si ho měli předávat na hřišti," což zimní posila z Jablonce splnila a Belgičan se prosadil pouze jednou díky zaváhání slávistického gólmana.

Minela je nakopla

Slavia se přitom musela prosadit na půdě soupeře, pokud chtěla postoupit. Zvláště po hrůzostrašném začátku. Nutnost vstřelit gól byla o to větší, když brankář Ondřej Kolář se po nedorozumění se jmenovcem Kúdelou dopustil strašné minely a Genku vedení doslova daroval. "Bohužel, bohudík k situaci, která vznikla," řekl Trpišovský k inkasované brance z desáté minuty. Slávistický gólman je známý tím, že dokáže hrát s balonem. V české lize mu jeho kousky vycházely, v té evropské se mu něco podobného hrubě nepovedlo a vymstilo.

Místo toho, aby se Pražané položili, je však inkasovaná branka nakopla. "Strašně nám pomohla, protože jsme začali hrát daleko odvážněji. Věděli jsme, že musíme dát gól a hrát ofenzivněji. Brzká vyrovnávací branka nám dodala velkou sebedůvěru. Od té chvíle jsme hráli výborně," konstatoval Trpišovský.

Ve hře atraktivní soupeř

Střeleckou formu našel i slávistický kanonýr Milan Škoda. V předešlých třech soutěžních utkáních byl nulový stejně jako celá Slavia, nicméně teď dvěma hlavičkami stvrdil postup Pražanů do osmifinále Evropské ligy. " Dali jsme góly, které jsme nedali v minulých zápasech, kdy jsme trefovali tyče, břevna a gólmana. Tentokrát nám tam vše napadalo. Z kluků jsem strašně cítil, jak to chtějí v utkání dokázat a vynahradit lidem předchozí nevydařený zápas," ulevil si Trpišovský, který označil vysokou výhru na Genkem jako největší sportovní úspěch.

Může ho klidně ještě posunout. "Kádru tento postup dodá velkou sebedůvěru. Největší bonus je to, co tu nechci říci. Že můžeme dostat velký tým. Rvali jsme se o to dlouhou dobu, aby měli lidi možnost v Edenu na něj přijít," dodal Trpišovský. Hodně bude záležet na losu, který Slavii určí soupeře pro osmifinále a napoví, zda se v Praze konečně dočkají zvučnějšího soupeře či někoho méně atraktivního s vidinou postupu. A zahrát si čtvrtfinále Evropské ligy, to by byl teprve úspěch!