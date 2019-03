Máme sezonu na h***o! Ulevil si Carvajal po domácím debaklu

Poslední naději na zisk nějaké trofeje v letošní sezoně rozprášil Realu domácí debakl s Ajaxem v Lize mistrů. Prohra 1:4 s nizozemským celkem ukončila jeho cestu za třetím triumfem v řade. Když se k tomu připočítá vyřazení ve Španělském poháru i propastný rozdíl v domácí soutěži na Barcelonu, tak se madridský klub bude muset obejít bez vyhraného poháru. Obránce Dani Carvajal si s průběhem letošní sezony následně nebral servítky.

Týden hrůzy zažil Real Madrid na vlastním stadionu. Nejprve doma dvakrát padl s Barcelonou - jak v poháru, tak v lize - a následně i v Lize mistrů s nizozemským Ajaxem. Tři porážky během sedmi dnů znamenají, že zůstane letos bez trofeje. "Měli jsme sezonu na h***o!" prohlásil upřímně obránce Carvajal po úterní prohře 1:4.

Frustraci z nezdaru projevil v závěru i Nacho, který si během několika sekund nechal dát dvě žluté karty a zápas pro něj skončil o několik sekund dříve. V nastavení nejprve předvedl nesmyslný faul a následně strčil ještě do soupeře a po červené kartě musel jít do sprch předčasně.

Královský klub prohrál na Santiago Bernabéu čtvrtý zápas v řadě a nemůže se letos vymanit z krize. "Nevidím konec cyklu. Máme mladý tým a prostor pro zlepšení je obrovský. Musíme tomu čelit a ne se skrývat," připustil 27letý obránce Realu Madrid, který si musel přiznat, že sezona je pro španělský velkoklub na začátku března už ztracená a dostává ho do neznámé situace.

"Nikdy jsem neměl tenhle nepohodlný pocit. Nevím, jak ho vysvětlit," dušoval se po výprasku. Real šel do zápasu s Ajaxem s vidinou toho, že odčiní dvě domácí porážky s odvěkým rivalem. Opak byl ale pravdou. "Nebylo snadné přijít do odvety po dvou prohrách s Barcelonou. Šli jsme do ní s jasnou myslí vyhrát. Dvě chyby nás dostaly do výsledku 0:2. Začátek druhého poločasu jsme měli dobrý, ale třetí gól už nás vyřadil ze hry," hlesl Carvajal.

Výsledkem tedy byla další krutá porážka Realu v letošní sezoně Ligy mistrů. Už v základní skupině nepochopitelně prohrál doma s ruským CSKA Moskva 0:3, teď opět podlehl o tři góly Ajaxu, tentokrát 1:4. Madridský celek vůbec poprvé v historii vypadl z evropských pohárů poté, co vyhrál úvodní zápas na hřišti soupeře. K tomu padl počtvrté za sebou na domácím hřišti, což se mu stalo v minulosti dvakrát, naposled v roce 2004.