Martins: Že jsme nerozehraní? Na to se nebudeme vymlouvat

Trenér fotbalistů Olympiakosu Pireus Pedro Martins před úterním úvodním zápasem druhého předkola Ligy mistrů v Plzni nepovažuje za nevýhodu, že řecký tým ještě nezačal novou ligovou sezonu, zatímco Viktoria už odehrála v domácí soutěži dvě kola. Portugalský kouč vnímá výběr Pavla Vrby jako silného soupeře a dlouho studoval jeho hru.

Řecká liga začíná až za měsíc, naopak Plzeň už má za sebou vítězná utkání s Olomoucí a Libercem. "Nebudeme se vymlouvat, že jsme ještě v sezoně neodehráli soutěžní zápas. Nebereme to jako nějakou nevýhodu. Známe soupeře i vlastní strategii. Přicestuje za námi 500 fanoušků, což je pro nás také výzva. Budeme se snažit fanoušky potěšit a odehrát dobrý zápas," řekl Martins na tiskové konferenci.

Řecký vicemistr v letní přípravě neprohrál, ze sedmi zápasů dvakrát vyhrál a pětkrát remizoval. V generálce Olympiakos porazil druholigový anglický Nottingham Forest 3:0. "Trénovali jsme intenzivně čtyři týdny. Byla to náročná příprava a věříme, že v úterý dokážeme hrát na vysoké úrovni. Víme dobře, že máme před sebou kvalitního soupeře. Chceme ten zápas odehrát se ctí, abychom si odvezli dobrý výsledek do odvety," uvedl Martins.

Na Viktorii se hodně připravoval. "Sestavu vybíráme i podle soupeře. Učíme se z jejich předností i nedostatků. Dlouho jsme studovali hru Plzně. Je to kvalitní český klub ze špičky ligy, máme podobnou hráčskou filozofii. Můžete se těšit na velmi dobrý zápas. Důležité budou i detaily, které teď nemůžu prozradit," uvedl devětačtyřicetiletý kouč.

"Musíme vrátit Olympiakos do Ligy mistrů, to je náš cíl a přání. Opravdu jsme hodně pracovali, aby se nám to povedlo. Jsme klub, který by měl hrát základní skupinu, stejně jako náš český soupeř. Je to pro nás důležitý zápas a velká výzva. Můžeme ukázat své kvality," dodal Martins, jehož svěřenci loni hráli skupinu Evropské ligy.

V bojích o Ligu mistrů Olympiakosu nepomůže kapitán Kostas Fortunis, který si v přípravě poranil koleno a po operaci ho čeká půlroční pauza. Klíčového záložníka by mohla nahradit letní posila Francouz Mathieu Valbuena. "Pro nás je samozřejmě ztráta Fortunise citelná, ale máme spoustu dalších kvalitních hráčů, kteří ho mohou nahradit. Určitě si můžeme vybírat. Je tam Valbuena nebo Bruno, ale víc k tomu teď neřeknu," konstatoval někdejší defenzivní záložník.