Měli jsme na ně. Jsem zklamaný, netajil Jan Sýkora.

Od zvláštního zpravodaje - Pocity nevyužité příležitosti, zklamání, bolesti i křivdy se mísily v duši slávistického záložníka Jana Sýkory. Slavia nebyla hroším týmem, do dalšího boje o ligu mistrů však proklouzlo Dynamo Kyjev.

Co nejvíc převládá?

Bolest z vyřazení. Zjistili jsme, že se s Dynamem dalo hrát, že jsme ho mohli porazit, o to víc to bolí. Měli jsme na to, ale je také fakt, že jsme ve dvou utkáních dali jen jeden gól z penalty, jinak jsme se nedokázali prosadit, když nepočítám neuznaný gól Standy Tecla. Měli jsme dát víc gólů. Těžko mluvit přímo o křivdě, především je to zklamání. Měli jsme v obou zápasech lepší pasáže, proto to tak bolí.

Byla to lekce z efektivity?

Asi ano.

Když jste přihrával Tomáši Součkovi před prázdnou bránu, pochopil jste, proč míč neskončil v síti?

Moc dobře jsem to neviděl. Myslím si, že Suk (Souček) tam byl na dlouhou nohu, natahoval se, a jak šel do skluzu, skončilo to nad brankou. Škoda .

Hodně vás rozzlobil neuznaný gól Stanislava Tecla?

Přiznám se, že jsem situaci na videu ještě neviděl, ale kluci říkali, že Standa v ofsajdu nebyl. Co víc na to říct? V pár sekundách to vzbudilo vášně, ale pak jsme se snažili nechat to být a zkoncentrovat se na výkon. O to víc mrzí, že jsme nedali gól.

Trenér Trpišovský říkal, že už ví, jak bodají ukrajinské a polské vosy. Co k tomu dodáte?

Vím, jak to myslel, ale nebudu se vyjadřovat.

Jak jste viděl druhý gól Dynama?

Šel balon za obranu a padl z ofsajdu. Co k tomu dodat? Rozhodčí nic a pak už to bylo pro nás těžké. Soupeř čekal jen na brejky a ty se mu dařily.

Potýkal jste se zraněním. Kdy se rozhodlo, že nastoupíte?

Probírali jsme to s trenérem, cítil jsem se redy, tak mě tam dal. Vydržel jsem celý zápas.