Mysleli jsme, že je zápas začarovaný, smál se Conte po výhře

Trenér Antonio Conte byl do poslední chvíle klidný a přesvědčený o tom, že fotbalisté Interu Milán ve středečním 5. kole skupiny Ligy mistrů na hřišti Slavie zvítězí, i když dvakrát trefili břevno a dva góly jim neuznal videorozhodčí. Po výhře 3:1 si pochvaloval, jaký pokrok italský tým udělal oproti úvodnímu vzájemnému zápasu v září, který skončil 1:1.

"První zápas proti Slavii nás překvapil, protože Slavia hraje zcela jinak než jiné týmy. My jsme ten zápas neodehráli dobře, ale nyní bylo vidět, jak náš tým vyrostl. Jsme teď mnohem lepší tým než předtím. A to si musíme uvědomit, že jsme měli mnoho absencí a zraněných," řekl na tiskové konferenci Conte.

Jeho svěřenci se dokázali vyrovnat v Edenu i s kontroverzní situací, která se stala v Lize mistrů od zavedení videorozhodčího poprvé. Sudí po zhlédnutí videozáznamu odvolal v úvodním dějství gól hostů na 2:0 a naopak za předchozí zákrok na druhé straně nařídil penaltu, z které Tomáš Souček vyrovnal na 1:1.

"Byly tam některé situace, kdy jsme si mysleli, že je to tentokrát začarované. Dali jsme gól, byl zrušený, vzápětí jsme dostali gól z penalty. Což byla samozřejmě situace, která nás mohla znervóznit a vyvolat napětí. Nervozita není pro fotbalisty nikdy dobrá. Snažili jsme se zareagovat nejlíp, jak to šlo," uvedl Conte.

Pochvala pro svěřence

"V druhém poločase jsme dali dvě břevna, ale já zůstával klidný. Kluci hráli tak, jak měli, od úvodu byli vtaženi do zápasu. Nevzdali to do poslední chvíle a nakonec to přineslo ovoce. Je to pro nás velké zadostiučinění," pochvaloval si bývalý kouč italské reprezentace, Chelsea či Juventusu Turín.

Inter se výhrou posunul na druhé místo tabulky a k postupu mu bez ohledu na druhý výsledek stačí v posledním kole doma porazit již jistého vítěze skupiny Barcelonu.

"Věděli jsme, že nemáme na výběr, že musíme vyhrát. Nesmíme zapomenout, jak tady v Edenu trpěly Barcelona i Dortmund. V Barceloně hrála Slavia 0:0, v minulé sezoně došla do čtvrtfinále Evropské ligy. Tohle je skutečně silný tým a vyhrát tady je složité. Nám se to povedlo a teď máme situaci ve svých rukách. Barcelona je fantastický tým, ale my budeme mít v zádech 70 tisíc fanoušků," uvedl Conte.

Zápas v Edenu rozhodl vítězným gólem v 81. minutě Romelu Lukaku a další dvě branky dal druhý z útočníků Interu Lautaro Martínez. "Vždy když hovořím o těchto dvou hráčích, říkám, že ještě nejsou hotové produkty. Romelu se svým silovým potenciálem dospěl, je to skutečný diamant, který ale musíme ještě opracovat. Máme mladé útočníky, Lautarovi je teprve 22 let. Myslím, že už po těch pár měsících, co jsem u mužstva, je vidět rozdíl v jejich výkonech. Jsou i psychicky silnější," prohlásil Conte.