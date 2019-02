Na hraně. Co rozhodne o evropském (ne)úspěchu Slavie?

Fotbalisté pražské Slavie mají před sebou jeden z nejdůležitějších duelů jara - odvetu úvodního kola play-off Evropské ligy. Sešívaní v prvním utkání doma remizovali s belgickým Genkem bez branek a šance na postup obou celků jsou otevřené. Co by mohlo rozhodovat?

Tak blízko a zároveň tak daleko. První střet Pražanů s Genkem zodpověděl mnohé otázky, ovšem ani trochu nenastínil, kdo má k postupu blíže.

Utkání sešívaných s Genkem bylo plné šancí, přesto skončilo bez gólů. Nikdo by se přitom nemohl divit všem možným jiným výsledkům. Vědomi si toho byli i domácí hráči, kteří nakonec bezbrankovou remízu kvitovali.

Ona skutečně není k zahození. Genk totiž fotbalovou matematikou musí hrát na výhru. Jakákoliv remíza totiž posune dál Pražany. Samozřejmě, kdyby se opakoval scénář z Edenu a zápas by znovu skončil bezbrankově, šlo by se do prodloužení. Matematicky vzato ale Slavii posune dál více možných výsledků než Genk.

Oba týmy jsou na tom až nečekaně podobně. Slavia je v domácí soutěži první a o víkendu prohrála na půdě druhé Plzně 0:2, Genk také vede svou ligu a padl v druhých Bruggách 1:3. Co tedy může být klíčové?

Slavia vyspěla, Genk ale doma umí

Pražané v letošní sezoně hrají v Evropě tak, jak potřebují (opomineme-li nevyvedený zápas v Bordeaux). Všiml si toho i kouč Trpišovský, který chválil svůj mančaft, že vyspěl. V tom měl také pravdu a mohlo by to být hlavním faktorem.

Vršovičtí nepotřebují předvést v Belgii žádnou kanonádu, takže je ani nemusí přespříliš trápit potíže v ofenzivě v posledních zápasech. Do obrany červenobílým vše poměrně funguje a pokud si budou opět počínat zkušeně a vše bude klapat, mohla by se v poklidu urodit nějaká nenápadná poctivou prací ubojovaná remíza.

Oproti tomu belgický celek nemá moc na výběr a musí hrát na výhru. Své možnosti naznačil již v Praze, kde se v dobrém světle předvedl například kapitán Trossard či hrotový útočník Samata.

Až hrozivě vypadá pro slávisty domácí bilance Genku v evropských pohárech. Z posledních patnácti duelů jich belgický tým dvanáct vyhrál a jen třikrát remizoval, porážku si nepřipsal jedinou.

Dá se tak očekávat především souboj ofenzivy Genku s obrannou řadou Slavie. Kdo z tohoto duelu vzejde úspěšně? Sledujte náš online přenos přímo ze stadionu. Zápas začíná ve čtvrtek ve 21 hodin.