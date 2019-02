Na takový zápas jsem čekal, ulevil si nečekaný hrdina Plzně

Až do souboje s chorvatským Dinamem nezaznamenal v dresu Plzně žádný gól. Málokdo by si řekl, že nulu na kontě vymaže zrovna proti Záhřebu, a ještě k tomu ve vyřazovací fázi Evropské ligy. Stoper Luděk Pernica se netrefil pouze jednou, ale hned dvakrát a značnou měrou se zasloužil o obrat Západočechů na konečných 2:1.

Plzeň musela domácí duel otáčet. Těsně před přestávkou zařídil hostům vedení Olmo, když přeloboval Kozáčika. Po přestávce udělal trenér Plzně Pavel Vrba změny v sestavě a od šedesáté minuty začali jeho svěřenci utkání otáčet. Obrat v utkání nezařídila přitom žádná zahraniční zimní posila, ale stoper Luděk Pernica, který nejprve využil Beauguelovu přihrávku a v závěru zápasu zůstal schovaný na zadní tyči. Viktoria našla nového hrdinu, spasitele, který ještě o víkendu zahříval lavičku.

Doma jste sice inkasovali, ale následně jste předvedli parádní obrat. Jaké jsou pocity v kabině po takovém zápase v Evropské lize?

Samozřejmě jsou všichni spokojení. První poločas byl bojácný, mrtvý. Snaha tam byla, ale nic navíc. Žádné šance. Nedohrávání. Druhá půle už byla z naší strany o padesát až osmdesát procent lepší. Výsledek 2:1 musíme brát.

Co se ve vaší hře nejvíc změnilo oproti první půli?

Začali jsme víc běhat. Za stavu 0:1 jsme neměli co ztratit. Každý si víc dovolil, do soubojů šel důrazně, všichni se snažili dohnat výsledek. Vzniklo z toho to, že jsme stav otočili na naši stranu a druhý poločas byl prostě z naší strany lepší.

Co bylo na hře Záhřebu nejvíc nepříjemné?

Obzvlášť pro nás obránce byl nepříjemný zejména Petković. Bylo na něho hodně faulů. Je to robustní typ útočníka. V soubojích jsem od něj dostal dvakrát nebo třikrát do hlavy a rozhodčí to nezapískal. Nicméně všichni ofenzivní hráči Dinama jsou hodně rychlí a z krajních prostorů byli nepříjemní.

Po změně stran už ale tolik nebezpečný nebyl. Změnil jste k němu přístup v defenzivní činnosti?

Byli jsme důslednější a disciplinovanější. Sbírali jsme odražené balony a zlepšili jsme pohyb. On už měl pouze jednu střelu.

Vy naopak dvě a hned klíčové. Při prvním gólu jste celou akci založil a následně i zakončil. Stoper se přitom moc často za obranou soupeře neocitne. Vsadil jste v tu chvíli na intuici?

Honza Kovařík mi dal pěknou přihrávku, já jsem obešel hráče a pak jsem poslal míč do lajny Beauguelovi. Čekal jsem, že by mohl míč nacentrovat do vápna. Jenom jsem doufal, že nebudu v ofsajdu. Pak už jsem jenom nastavil nohu a byla z toho hezká branka.

Po příchodu do Plzně jste skóroval vůbec poprvé a hned dvakrát. Byl to zápas, na který jste na západě Čech čekal?

Přesně tak. Už od rána jsem doufal, že můžu nastoupit a dostat šanci, když se Lukáš Hejda zranil v Mladé Boleslavi. Nemusíme si moc nalhávat, příprava nebyla ode mne moc dobrá. Jsem dost sebekritický a vím, že tam bylo docela dost chyb. V Boleslavi se můj výkon trošku zlepšil a teď jsem svůj výkon potvrdil.

Pamatujete si, kdy jste naposled dal dva góly?

Hned v prvním ligovém zápase za Brno, kdy jsem jako střídající hráč otáčel zápas v Českých Budějovicích.

Jak vám pomůže obrat proti Dinamu do nadcházejícího hektického týdne, kdy máte další dva těžké zápasy?

Mělo by nám to psychicky hodně pomoci. V neděli přijede Slavia, která vede ligu o šest bodů a má nadupaný kádr. Zápas s ní nebo následně odveta v Chorvatsku budou samozřejmě nepříjemné...

Začátek jara začínáte hodně zostra. Po ligovém duelu brzy pocestujete k odvetě do Záhřebu.

Je to hodně našlapaný. Hrajeme proti nepříjemným mančaftům. Jedná se o velmi důležité zápasy.