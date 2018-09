Nádherná trefa. Zmrhalova pumelice rozhodla o výhře Slavie

Fotbalisté pražské Slavie vstoupili do základní skupiny Evropské ligy výborně. Před domácím publikem dokázali porazit francouzské Bordeaux a připsali si důležité tři body do tabulky. O vítězství rozhodl především záložník Jaromír Zmrhal, který vstřelil parádní branku.

Kvalitní hra, tři body a nula vzadu. Pražská Slavia má za sebou povedený vstup do Evropské ligy, když porazila Bordeaux. Šestý celek loňské nejvyšší francouzské soutěže navíc prakticky nepustila do žádné vyložené šance, a tak po závěrečném hvizdu v Edenu panovala naprostá spokojenost.

Největší radost měl ale Jaromír Zmrhal, jediný střelec utkání. Odchovanec "sešívaných" využil individuální akce kapitána Josefa Hušbauera a razantní střelou z první se trefil přímo do šibenice (gól najdete v čase 1:10).

Vydařenou pumelici poté označil za nejlepší gól, který dosud vstřelil. "Myslím, že je to asi vůbec nejhezčí ze všech gólů v mé kariéře. Hušba mi to dal a povedlo se mi to trefit. Já už věděl, že jsem to trefil dobře, koukal jsem, ale že se to otřelo o břevno, už jsem nezachytil. To už jsem asi šel slavit," řekl po zápase.

Pro Zmrhala to byla zároveň první branka v letošní sezoně. Další bude moct přidat už v neděli, kdy Slavia vyzve v rámci vršovického derby Bohemians 1905.