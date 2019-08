Naivita, vyloučení, ztráty. Kouč Weber hodnotí smolnou prohru

Podle trenéra Jozefa Webera měli fotbalisté Mladé Boleslavi v domácí odvetě 3. předkola Evropské ligy s FCSB vytěžit z úvodního tlaku branku. To se jim ale nepovedlo a nakonec na to doplatili. Zápas pomalu směřoval do prodloužení vzhledem k remíze 0:0 z prvního utkání, jenže hosté v první minutě nastavení vstřelili vítězný gól. Weber připustil, že vyřazení ho bude dlouho mrzet.

"Náš sen se rozplynul. Když chceme takového soupeře porazit, musíme těch několik šancí proměnit a podat nadprůměrný výkon. To se nám v některých částech utkání povedlo, ale ne tak dlouho, abychom to zvládli. Plus naivita, vyloučení, ztráty. Soupeř byl lepší, postoupil, ale musím říct, že jsme byli kousíček od toho a dlouho mě to bude mrzet," řekl Weber na tiskové konferenci.

Mladá Boleslav na rumunský celek vlétla. Už v první minutě hlavičkoval obránce Takács do tyče a v aktivitě pokračovali domácí i nadále. "Byl to záměr. To byla ta pasáž, kdy jsme hráli nadprůměrně, dvanáct minut. Byly tam čtyři rohy a akce přes pravou stranu, proto jsme tam dali Tomáše Ladru," uvedl osmačtyřicetiletý Weber.

"Tím, že se to nepřetavilo do branky, tlak upadal a naopak Steaua přebrala iniciativu. V takovém zápase musíte udělat něco výjimečného a my jsme v tu chvíli měli vést 1:0. To utkání by se určitě vyvíjelo jinak," prohlásil někdejší kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Středočeši od 75. minuty museli hrát bez Antonína Křapky, jehož sudí po druhé žluté kartě vyloučil. Podle Webera to bylo zbytečné. "První zákrok ostřejší a zasloužená žlutá. Druhou měl Tonda ucouvat, protože Coman je dynamický, rychlý, kvalitní. Tam Tonda neměl souboj podstupovat, takže to považuju za taktickou chybu," konstatoval Weber.

Mladé Boleslavi nemohl pomoct kanonýr Nikolaj Komličenko, který kvůli zranění vynechal druhý soutěžní duel po sobě. "Výhled je stejný. Budeme doufat, že se do neděle (proti Jablonci) dá do kupy. Je to svalové zranění, tam je prognóza vždycky nejistá. Není to nic vážného, ale bohužel na celé utkání to není," řekl Weber.

Fanouškům poděkoval za velkou podporu. "Jsem tady rok a půl a ten poslední týden tady mě nabil, jak se Spartou, tak dneska. Věřím, že po dnešním utkání na nás fanoušci nezanevřou. Viděli, že hráči si sáhli na dno. Věřím, že přijdou znovu a pomůžou nám znovu vybojovat postup do Evropské ligy, aby se příští rok mohli opět podívat na takového kvalitního soupeře," uvedl Weber.