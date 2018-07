Nejdřív divize, teď Liga mistrů. Moc se těším, hlásí kouč Trpišovský

Ve švýcarském Nyonu se uskutečnil los evropských pohárů a Slavia se dozvěděla, s kým se utká ve 3. předkole Ligy mistrů. Aby mohla v milionářské soutěži pokračovat dál, musí porazit Dynamo Kyjev, které jí losování přiřklo. Trenér Jindřich Trpišovský z ukrajinského protivníka příliš velkou radost neměl, ale na druhou stranu vyjádřil radost, že právě on o Champions League může bojovat. "Moc nadšený nejsem. Tým je složený hlavně z ukrajinských hráčů, skoro všichni jsou reprezentanti. Ale na druhou stranu se obrovsky těším," hodnotil vládce sešívané lavičky.

Ajaxu a Benfice se Slavia vyhnula, když však přišla na řadu, přisoudil jí los evropských pohárů silný celek. Kyjevské Dynamo rozhodně nepatří mezi fotbalové "nazdárky", a tak se bude muset slávistická kabina hodně dobře připravit, aby mohla pomýšlet na postup. Sešívaný trenér Trpišovský tak měl po losování lehce rozporuplné pocity.

"Z losu úplně nadšený nejsem. Přál jsem si jednoho z dvojice Ajax - Basilej. Jak už jsem říkal dříve, já se při losech moc netrefuji. Na druhou stranu jsem rád, že to není Benfica, o které jsem přesvědčený, že sportovně by to pro nás byl nejtěžší soupeř," prohlásil pro oficiální klubový web.

Přestože na podrobné mapování soupeře teprve přijde čas, ukázal dobrou znalost týmu už teď. A prozradil, jak informace získal. "Je to tým, který je složený z ukrajinských hráčů, skoro všichni jsou to reprezentanti. Plus jsou doplnění o špičkové cizince. Mají skvělé individuality jako třeba Pivariče, který hrál výborně za Chorvatsko, zahrál si finále mistrovství světa, pak také brazilského záložníka Che."

"Udělali jsme si trochu náskok, potenciální soupeře jsme sledovali už na soustředění v Rakousku a viděli jsme už dvě utkání Dynama Kyjev živě, dokonce i to s Plzní, které vyhráli 2:0," přiznal.

Zároveň řekl, že podle něj bude úplně jedno, že sešívaní budou začínat doma. "Ve většině případů bývá výhodnější začínat venku a dvojzápas dohrávat doma, protože se většinou rozhoduje v závěru toho druhého zápasu. V té chvíli je výhoda mít domácí prostředí, fanoušky a podporu na své straně, kdy se dá rozhodnout. Mám zkušenost se dvěma kvalifikacemi. Jednou jsme začínali doma, jednou venku. Obě dvě pro nás byly úspěšné, a nakonec se ukázalo, že tak rozhodující to nebylo."

Pro to, kdo postoupí, budou podle Trpišovského důležité jiné faktory. "Stejně bude rozhodovat aktuální forma, rozpoložení, hlava a kvalita hráčů na hřišti v ten daný moment. Takže jestli začínáme doma nebo venku, to není až tak podstatný faktor," vyjmenoval.

Do ostrých zápasů o Champions League ale už má velkou chuť a chce se se svým týmem porvat o postup. "Těším se obrovsky, protože hrát o Ligu mistrů je velký zážitek. Nepoštěstí se jen tak někomu. Pro mě osobně je to něco neskutečného."

"Já jsem v lize tři roky a před pěti, šesti lety jsem působil ještě v divizi a dneska mám šanci s klubem jako Slavia si zahrát o Ligu mistrů. Těším se hrozně moc. Možná více než těším, si vážím té šance, že tu možnost mám a můžu být něčeho takového součástí," uzavřel.