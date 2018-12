Nejdůležitější gól kariéry, hlesl autor postupové trefy Chorý

Plzeňský útočník Tomáš Chorý označil gól proti AS Řím za nejdůležitější v kariéře. I proto, že Viktorii na závěr skupiny Ligy mistrů zajistil vítězství 2:1 a postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. Třiadvacetiletý fotbalista přiznal, že při oslavě branky byl v takové euforii, že ani nevnímal, co mu říkají spoluhráči.

"Asi nejdůležitější gól kariéry. Fakt jsem byl v té situaci úplně mimo. Nevím, co mi říkali, jestli tam u mě byl Milan (Petržela) nebo Hub (Roman Hubník). Byl jsem hrozně rád, že kolem mě byli kluci, strašně jsem si to užíval a byl to nádherný pocit," řekl Chorý novinářům.

Domácí zápas rozhodl v 72. minutě, kdy hlavou dorazil střelu Jana Kovaříka. "Šel jsem tam takzvaně na pas blind. Viděl jsem, že Kovi už zakončuje. Stál jsem jenom tak, že by se to ke mně možná mohlo odrazit, a bylo to štěstí. Ještě jsem přemýšlel, že bych si to dal na dva doteky, ale zaplaťpánbůh, že jsem to dal na jeden. Napřed jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem jenom běžel," popsal Chorý.

Plzeňští potřebovali ke konečnému třetímu místu ve skupině AS Řím porazit, protože CSKA Moskva překvapivě zvítězil na hřišti obhájce trofeje Realu Madrid 3:0. "Z každého na hřišti nebo na lavičce bylo vidět, že jsme za tím šli a každý chtěl zápas zlomit. Chtěli jsme vyhrát a postoupit. Už jsme si to řekli v poločase, kdy jsme se dozvěděli výsledek z Madridu. Fakt musím smeknout před celým týmem, jak jsme se k tomu postavili a dotáhli to do vítězného konce," prohlásil odchovanec Olomouce. "Dá se říct, že je to trošku satisfakce, ale byl jsem hodně překvapený, když jsem viděl, že Moskva vyhrála 3:0 v Madridu," doplnil Chorý.

V poslední době chytil velkou střeleckou formu a skóroval ve třech soutěžních zápasech po sobě. "Nikdo neví, jak to bude pokračovat, ale jsem samozřejmě rád, že pomáhám týmu góly. Ale myslím, že teď nerozhodují góly, ale týmový výkon. To musím vyzdvihnout, bez týmu bychom to nezvládli. Je neuvěřitelné, že jsme to dotáhli do vítězného konce," konstatoval Chorý.

Postup do Evropské ligy bere jako obrovský úspěch, zvlášť po debaklech 0:5 v Římě a doma s Realem Madrid. "Máme sedm bodů v Champions League, což je myslím velmi dobré. Ze začátku, jak tam byly ty výsledky 5:0, 0:5, tak to samozřejmě nevypadalo dobře. Nepsalo se o nás v dobrém, ale vůbec jsme to tak nebrali a v šatně jsme si říkali, že to zlomíme. Jak už v Moskvě (výhra 2:1), tak pak teď doma. Jsem strašně rád, že jsme to dotáhli tam, kam jsme všichni chtěli. Cíl už na začátku Champions League byl dostat se do Evropy a zvládli jsme to," uvedl vytáhlý útočník.