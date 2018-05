Nevím, co se stalo, omlouvám se, litoval Karius chyb

Finále Ligy mistrů bývá pro fotbalisty vrcholem kariéry, bohužel pro brankáře Liverpoolu bylo noční můrou. Loris Karius převedl dvě obří minely a daroval Realu Madrid třetí titul v nejprestižnější soutěži na světe za sebou. Po utkání se dokonce rozbrečel a omlouval se jak spoluhráčům, tak fanouškům.

První chyba přišla v 51. minutě. Karius chtěl rychle rozehrát chycený míč, ale z výhozu trefil pouze před sebou stojícího Benzemu, od něhož se míč odrazil do prázdné branky. Druhý gól inkasoval po nádherných nůžkách Garetha Balea, s kterými nemohl dělat absolutně nic. Druhý kiks přišel deset minut před koncem. Bale vyslal střelu z velké dálky, která mířila přímo na střed branky do náručí brankáře Kariuse. Ten ji však neudržel a míč skončil v síti.

"Nevím, co se stalo. Moc mě to mrzí kvůli fanouškům a spoluhráčům. Prohrál jsem finále. Kluci se mě snažili povzbudit v kabině, ale já se jim mohu jen omluvit," kál se po utkání Karius. Mezi spoluhráči cítil i tak zastání. "Vyhráváme společně a společně i prohráváme. Nemůžeme vinu házet na Lorise. V takovém zápase se může stát cokoli," uvedl stoper Liverpoolu Virgil Van Dijk. "Neviníme Lorise. V kabině jsme všichni zničení, ale musíme to hodit za hlavu a dívat se dopředu na další sezonu," prohlásil k situaci další spoluhráč z obrany Robertson.

Velkou ztrátou pro Reds bylo zranění a následné vystřídání Salaha, který opustil hrací plochu po půl hodině hry. "Do zranění Mohameda jsme byli lepším týmem. Pak ale přišla chyba a vzápětí neskutečný gól Balea. Jim vycházelo všechno, nám to dnes nebylo přáno, ale vrátíme se ještě silnější," pokračoval Robertson.

"Není to o Lorisových chybách, ale o celém týmu. Prostě jsme nebyli dost dobří, abychom Real porazili," shrnul utkání kapitán Liverpoolu Jordan Henderson.

Bývalý německý záložník Michael Ballack prohlásil, že i přes Kariusovi chyby vyhrál Real zaslouženě. "Není běžné, aby brankář udělal v jednom utkání dvě takové chyby, jaké dnes udělal Karius. Ale to nemění nic na tom, že Real vyhrál zaslouženě. Hrál mnohem zkušeněji a jsou správnými šampiony," řekl bývalý hráč Chelsea nebo Bayernu na adresu španělského giganta.