Neymar v emocích: Jděte někam, rozhodčí neuměli pískat

Na letošní vyřazení z fotbalové Ligy mistrů jen tak nezapomene. Neymar opět nemohl kvůli zranění pomoci svému PSG v osmifinále proti Manchesteru United. Francouzský celek dlouho držel postupový výsledek až do poslední minuty. To by však nesmělo zasáhnout do hry video, kvůli kterému kopali hosté penaltu v poslední minutě a která rozhodla o jejich senzačním postupu. Hvězdný Brazilec následně neudržel nervy na uzdě a vylil si vztek nadávkami na Instagramu.

"To je hanba!" začal zuřit Neymar poté, co Rashford ve čtvrté nastavené minutě zajistil anglickému celku postup. Francouzský mistr skončil stejně jako minulý rok předčasně a se slavnou Ligou mistrů se rozloučil znovu v osmifinále. Zraněný Brazilec pouze přihlížel další blamáži PSG na evropské scéně.

Jihoamerická superstar hodně neunesla prohru svého týmu a na sociálních sítích se rozčilovala na všechny okolo. Jizlivou poznámku vyslala i na adresu rozhodčích. "UEFA dala k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad?" poukázal Neymar na klíčový okamžik celého zápasu.

Počátkem nastavení druhého poločasu napřáhl obránce Manchesteru Diego Dalot ke střele. Do cesty mu však skočil domácí bek Presnel Kimpembe, který se proti míči otočil zády tak nešťastně, že balon zasáhl jeho paži už v pokutovém území a rozhodčí se po prozkoumání videa rozhodli nařídit penaltu. "Ah .... Jděte do hajzlu!" nadával dál Neymar směrem k rozhodčím.

PSG neumí hrát dlouhodobě v jarní fázi Ligy mistrů. Pouze jednou prošlo do čtvrtfinále, jinak končí vždy v osmifinále. Památný je předloňský výprask francouzského celku s Barcelonou, kdy po prvním vyhraném zápase 4:0, si následně odvezlo z Katalánska debakl 1:6. Loni nestačil na pozdějšího vítěze Real Madrid a letos nečekaně po výhře 2:0 v Manchesteru prohospodařil doma náskok prohrou 1:3. Anglický celek postoupil díky většímu počtu vstřelených branek na hřišti soupeře.