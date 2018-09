Odsouhlaseno. Plzeň bude mít na dresech charitativní logo

Fotbalisté Plzně budou v zápasech Ligy mistrů propagovat Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Jako první český tým v historii evropských pohárů budou mít logo charitativní organizace přímo na dresech. Svolení od UEFA dostala Viktoria po dlouhých jednáních.

"Budeme prvním českým klubem v historii, který na svém dresu ponese logo nadace v rámci evropských pohárů. Jsme velmi rádi, že se nám vše podařilo dohodnout se zástupci UEFA," řekl na dnešní tiskové konferenci marketingový manažer klubu Jaromír Hamouz.

UEFA si loga na dresech pozorně hlídá. Prostor charitám a nadacím dává minimum klubů, z velkoklubů je známa zejména Barcelona propagací organizace UNICEF. Plzeň však svůj záměr prosadila a může logo nadace umístit do zadní části dresu pod číslo hráčů.

"Není to úplně standardní. Nechali jsme si udělat právnický rozbor předpisů a začali jsme komunikovat s UEFA. Byl to zdlouhavý a náročný proces, na losování Ligy mistrů v Monaku jsme zástupcům UEFA předali vzorový dres a pak jsme dostali pozitivní stanovisko," popsal Hamouz. "UEFA jde především o to, aby to byla nekomerční záležitost. My jsme proto museli dokládat, že je to opravdu jen ku prospěchu neziskové organizace. A to se podařilo," dodal.

Logo bude na plzeňských dresech jen v zápasech Ligy mistrů. "UEFA umožňuje mít na dresech logo jen jednoho partnera a případně jedné neziskovky. Díky tomu bude dobře vidět. V české lize jsou dresy přeplácané reklamou, že by to nebylo důstojné," vysvětlil prezident klubu Tomáš Paclík. "Výsledkem je zcela unikátní věc a jsem velmi rád, že můžeme jako klub pomoci," dodal.

Plzeňský klub nadaci začal podporovat už před sedmi lety, tehdy do registru dárců vstoupil celý tým pod vedením tehdejšího kapitána Pavla Horvátha, trenér Pavel Vrba či generální manažer Adolf Šádek. Nyní se zapojí letní posily i hráči z výběru do 19 let. Přímo na tiskové konferenci vstoupil do registru stoper Luděk Pernica.

"Malinko nervózní jsem byl. Jsem rád, že už se nemusí dávat krev, ta jehla příjemná není. Teď už je jen stěr slin," řekl Pernica.

Klub připravuje v rámci spolupráce s nadací další akce. Mimo jiné usiluje o to, aby do registru mohli vstupovat i fanoušci přímo na stadionu. "Chtěl bych oslovit nejen naše fanoušky, ale i ostatní, aby se zapojili. Už se nemusí dávat krev, teď je to úplně na pohodu. Kdo váhal, teď je správný čas se připojit," řekl kapitán Plzně Roman Hubník, který je v registru tři roky.

NTKD funguje od roku 1992 a po celé České republice pomáhá nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, ale také vybavení hemato-onkologických center a laboratoří. V současné době je v ČR zaregistrováno jedno procento z celé populace.

"Našim hlavním cílem je osvěta, vysvětlit lidem, že čím více nás bude, tím více životů můžeme společně zachránit a vstup do registru je dnes velmi jednoduchý," dodal předseda správní rady NTKD Pavel Jindra.