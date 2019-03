Odvety bezgólových duelů. Který gigant v Lize mistrů skončí?

Poslední dva čtvrtfinalisty pozná ve středu fotbalová Liga mistrů. Bayern Mnichov doma vyzve Liverpool a Barcelona přivítá Olympique Lyon. Oba úvodní zápasy skončily bez branek. Utkání mají výkop v 21:00.

Bayern by si v případě postupu zahrál čtvrtfinále Ligy mistrů poosmé za sebou, Liverpool naopak touží navázat na finálovou účast z minulého roku. Anglický celek ale na podzim v základní skupině všechny tři venkovní souboje prohrál.

Trenér Jürgen Klopp věří, že Liverpool může soupeře potrápit. "Jsme dost silní na to, abychom jim dali pořádně zabrat. V takové situaci nelze očekávat nic jiného. Přemýšlím nad tím, jak jim můžeme způsobit problémy, kterým v této sezoně ještě nemuseli čelit," prohlásil bývalý trenér Mohuče a Dortmundu.

Bavorský velkoklub v uplynulých pěti soutěžních utkáních čtyřikrát vyhrál a jednou remizoval. V bundeslize má stejně bodů jako Dortmund, ale díky lepšímu skóre je první. Liverpool v minulých pěti zápasech dvakrát vyhrál a třikrát remizoval a z druhé příčky v Premier League ztrácí bod na vedoucí Manchester City.

Německý tým pod vedením Nika Kovače nastřílel v posledních dvou duelech v bundeslize 11 branek. Liverpool zase zdobí skvělá obrana; v neděli sice při ligovém vítězství nad Burnley dvakrát inkasoval, předtím však v pěti soutěžních utkáních udržel čisté konto.

"Musíme hrát dokonale, abychom mohli postoupit. Myslím si, že máme slušnou šanci jít dál," uvedl záložník Bayernu James Rodríguez. "Liverpool těží z rychlých brejků. Jejich hráči jsou velmi kvalitní, nejde se soustředit pouze na jednoho z nich. Liverpool disponuje velmi rychlými hráči, kteří si libují v nacházení volného prostoru," dodal sedmadvacetiletý Kolumbijec.

Barcelona se naposledy do čtvrtfinále Ligy mistrů nepodívala v roce 2007, kdy v osmifinále nestačila na Liverpool. Od té doby postoupila mezi osm nejlepších jedenáctkrát v řadě. Lyon je v osmifinále poprvé od sezony 2011/12 a v posledních pěti z šesti dvojzápasů neprošel dál.

Olympique je ve složité situaci také proto, že Katalánce v sedmi zápasech ještě neporazil. Navíc na Nou Campu dokázal v Lize mistrů naposledy zvítězit Bayern Mnichov 1. května 2013. Od té doby Barcelona doma neprohrála 29 utkání za sebou, čímž vyrovnala rekord bavorského celku z let 1998 až 2002.

Největší pozornost upře lyonská defenziva na Lionela Messiho, který v posledních 17 utkáních nastřílel stejný počet branek. "Pro mě je to nejlepší hráč na světě. Už jsem proti němu hrál na mistrovství světa. Lionel Messi je na vrcholu už deset let, každý rok hraje rozhodující roli. Pro svůj tým vyhrává trofeje. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ho zastavili," řekl francouzský útočník Nabil Fekir, který na posledním světovém šampionátu naskočil v závěru do osmifinále proti Argentincům.

Barcelona ani Lyon v současné sezoně Ligy mistrů v sedmi zápasech nenašly přemožitele, Lyon ale po úvodní výhře šestkrát za sebou remizoval. V lize je na třetí pozici a na lídra Paris Saint-Germain ztrácí 21 bodů. Barcelona naopak domácí soutěž vede s náskokem sedmi bodů před Atléticem Madrid.

Katalánský gigant ale nechce nic podcenit. "Byli jsme favority i proti AS Řím a víme, co se stalo," připomněl obránce Jordi Alba překvapivé vyřazení z minulého ročníku Ligy mistrů. Barcelona úvodní čtvrtfinálový duel doma vyhrála 4:1, ale v odvetě nečekaně podlehla 0:3. "Musíme ukázat charakter," zavelel Alba, který se v pondělí dohodl s Barcelonou na prodloužení spolupráce až do roku 2024.